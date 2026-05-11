Вайт: Зрештою всі бійці опиняться в Zuffa Boxing

Один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт заявив, що найвідоміші імена в боксі зрештою опиняться у його промоушені.

Цитує Вайта BoxingNews24.

Зокрема промоутер оцінив можливість підписанні двох зірок – Шакура Стівенсона та Девіна Хейні.

"Можливо. Послухайте, я думаю, що врешті-решт усі будуть тут, у Zuffa Boxing

Включно з Девіном Хейні після того, як його батько опублікував те загадкове повідомлення про контракт на сто мільйонів доларів.

Коли найкращі б'ються з найкращими – саме це всі хочуть бачити. Потужні вечори боксу від початку до кінця, багато перспективних талантів, багато непереможених боксерів, які виходять один проти одного.

Оцінюйте нас за тим, що ми покажемо на дистанції до 2027 року. І далі все буде тільки краще", – сказав Вайт.