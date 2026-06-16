Усик провів зустріч з керівниками Zuffa Boxing

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) провів зустріч з керівниками Zuffa Boxing – генеральним директором UFC Дейною Вайтом та президентом WWE Ніком Ханом.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Було просто приємно побачитися з Дейною Вайтом і Ніком Ханом. Двох людей, які продовжують формувати майбутнє бойових мистецтв і спортивних розваг. Повага", – написав Усик.

Нагадаємо, у лютому промоутер Дін Вайт заявив, що Усик підписав контракт з Zuffa Boxing. Однак згодом у команді українця спростували дану інформацію.

Zuffa Boxing – спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Нагадаємо, Усик у США відвідав Пентагон. Під час візиту цієї країни він мав зустріч і з Дональдом Трампом.