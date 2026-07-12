Вайт озвучив ймовірний діагноз Макгрегора після травми в першому раунді на UFC 329

Генеральний директор UFC Дейна Вайт поділився подробицями травми ірландця Конора Макгрегора, отриманої в поєдинку проти гавайця Макса Голловея у напівсередній вазі в межах мейн-івенту турніру UFC 329.

Його слова передає MMAFighting.

"П'ятирічна перерва в цьому виді спорту – це важко. Я очікував щонайменше на запеклу боротьбу протягом одного раунду, або хто знає, на що був здатний Конор у плані витривалості чи чогось іншого після п'ятирічної перерви. Ось так. Ми припускаємо, що це розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Я не лікар, але саме це я й подумав, коли побачив це, і лікарі теж так вважають. Ми дізнаємося, коли йому зроблять МРТ".

Нагадаємо, що після п'ятирічної перерви ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22‑7) вийшов в октагон проти ексволодаря титулу BMF у легкій вазі й поясу чемпіона UFC у напівлегкій вазі Макса Голловея (28‑9).

Цей бій завершився вже у першому раунді технічним нокаутом ірландця. Поєдинок довелося достроково зупинити, оскільки вже на 69-й секунді Макгрегор зазнав травми ноги.

Додамо, що Конор уже бився із Голловеєм у серпні 2013 року. Тоді ірландець здобув перемогу, проте під час бою порвав хрестоподібну зв'язку коліна, після чого пропустив майже рік.