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З часом стала ще більш значущою: Дюбуа – про свою перемогу над Хрговичем

Софія Кулай — 8 вересня 2026, 07:53
З часом стала ще більш значущою: Дюбуа – про свою перемогу над Хрговичем
Даніель Дюбуа
instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Чемпіон WBO у гевівейті Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) згадав свою перемогу над Філіпом Хрговичем (21-1, 16 КО).

Його цитує The Ring.

1 червня 2024 року "Динаміт" технічним нокаутом у 8-му раунді переміг до цього досі непереможеного хорвата. Це був бій за вакантний титул "тимчасового" чемпіона за версією IBF у важкій вазі. Це фіаско Філіпа наразі є єдиним у його професійній кар'єрі.

Дюбуа знову заговорив про цю звитягу 2-річної давнини після того, як Хргович сенсаційно нокаутував Мозеса Ітауму у Лондоні.

"Ця перемога з часом стала ще більш значущою. Ми вистояли в тому бою – який же це був поєдинок. Я відчув ту ж стійкість, яку він продемонстрував у бою з Ітаумою, але я все ж трохи сильніше його виснажив.

Думаю, він хотів здатися. Здається, він хотів піти з бою, коли бився зі мною. Не думаю, що отримую належне визнання за ту перемогу, але тепер ви це бачите, чи не так? Тепер ви бачите різницю", – сказав Дюбуа.

Відзначимо, що Хргович після успіху над "Новим Майком Тайсоном" заявив, що хоче об'єднати титули. Одним із бажаних поєдинків є якраз реванш проти володаря поясу WBO Дюбуа.

Натомість попереду у Даніеля реванш проти Фабіо Вордлі, якого він вже перемагав у травні 2026-го. Другий двобій відбудеться 17 жовтня 2026 року на арені "O2" у Лондоні.

Міг у хорвата бути реванш проти Ітауми, якби від такої ідеї Мозеса не відмовив промоутер Френк Воррен.

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