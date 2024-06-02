Дюбуа достроково переміг Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF

Британець Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) переміг хорвата Філіпа Хрговича (17-1, 14 KO) та здобув звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Поєдинок не пройшов усю дистанцію. Рефері зупинив бій у восьмому раунді через розсічення у Хрговича.

Дюбуа наніс розсічення над правим оком Хрговича уже в другому раунді. Однак хорват зміг продовжити двобій та у четвертій трихвилинці наніс декілька комбінаційних атак.

У сьомому раунді британець наніс ще одне розсічення супернику, на цей раз над лівим оком.

У наступній трихвилинці був проведений огляд Хрговича лікарем, за результатами якого було прийнято рішення зупинити поєдинок.

Дюбуа здобув перемогу та здобув тимчасовий пояс чемпіона IBF. Повноцінним володарем титулом IBF є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

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