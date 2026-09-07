Дюбуа назвав свій план на бій з Вордлі

Чемпіон WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) назвав свій план на реванш із Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО), який відбудеться 17 жовтня.

Його слова передає Ring Magazine.

Цього разу Дюбуа також хоче здобути дострокову перемогу.

"Я чинив невпинний тиск, прагнучи перемоги. План полягав у тому, щоб сильно його відштовхнути, і саме так ми й зробили. Мені потрібно бути гострішим і цього разу перемогти його раніше. Я виходжу на ринг у статусі чемпіона і збираюся продемонструвати свій боксерський клас", – заявив Даніель

Щодо надважкої ваги в цілому, Дюбуа додав:

"Я хочу залишитися останнім, хто стоятиме на ногах, і хочу увійти в історію як один із великих", – підсумував боксер.

Зазначимо, що вперше вони ділили ринг у ніч із 9 на 10 травня. Тоді Даніель двічі опинявся в нокдауні, але врешті-решт переміг технічним нокаутом в 11-му.

Те протистояння є одним із головним фаворитів на "Бій року". Реванш відбудеться 17 жовтня у Лондоні на O2 Arena.

Напередодні очікуваннями від майбутньої битви поділився й Фабіо Вордлі. Він заявив, що зробить висновки з помилок.