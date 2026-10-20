Категоричне "ні": тренер Дюбуа припустив, чи може хтось здолати "Динаміта" у гевівейті

Тренер Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) переконаний, що жоден із боксерів гевівейту не зможе здолати його підопічного.

Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Ні, звісно. Я відповім "ні". Ні, ні, ні. Відповідь – "ні". Категоричне "ні" – великими літерами, зі знаком оклику", – заявив Дон Чарльз.

У ніч із 17-го на 18-те жовтня Даніель легко нокаутував Фабіо Вордлі у реванші в Лондоні. Після закінчення поєдинку на ринг підійнявся Філіп Хргович та кинув виклик 29-річному британцю.

Він також не впустив нагоди та відреагував на слова хорвата про те, що він у реванші розтрощить "Динаміта", адже програв у першій зустрічі через хворобу.

"А як би йому сподобалося, якби я сказав, що Даніель теж був хворий? Знаєте що? Уся моя команда теж хворіла. Ось так. Що ще ви хочете, щоб я відповів? Він був хворий – ми теж", – відповів наставник Дюбуа.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив бій через два розсічення у хорватського боксера.

Раніше Девід Аллен спрогнозував, чи міг би Філіп взяти реванш у Даніеля, а от менеджер кривдника Мозеса Ітауми розповів про найближчі плани хорватського боксера. Двобій із Дюбуа входить у них, але не одразу.