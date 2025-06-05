Дворазовий олімпійський чемпіон – про Ломаченка: Щасливого виходу на пенсію

Дворазовий олімпійський чемпіон Робейсі Рамірес відреагував на рішення чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру, подякувавши за те, що українець надихнув багатьох боксерів.

Про це кубинець написав у Х.

" Щасливого виходу на пенсію. Справжня легенда боксу. Я завжди захоплювався твоїм унікальним стилем, дисципліною та величчю на рингу. Дякую, що надихнув багатьох з нас", – йдеться в пості.

Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив. У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.

Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію. Також Ломаченко висловлював своє незадоволення митрополитом ПЦУ Епіфанієм.