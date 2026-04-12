Це шахи найвищого рівня: промоутер пояснив, чому Джошуа постійно знімав на телефон кут Ф'юрі

Промоутер Накіса Бідаріан відреагував на анонс бою між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Свою думку він написав у соцмережі X.

Канадець висловився про цікаву поведінку Ей Джея, який був присутній у рингсайді. Той постійно знімав на телефон поєдинок і кут "Циганського короля".

Промоутер вважає, що британець показово це робив цілеспрямовано. Таким чином він розпочав "ігри розуму" напередодні очної битви з Тайсоном.

"Те, що Ей Джей знімав на камеру куток Тайсона Ф'юрі – це шахи найвищого рівня. Питання в тому, чи куток Тайсона теж грав у шахи, знаючи, що Ей Джей знімає?" – написав Бідаріан.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі після перемоги над Арсланбеком Махмудовим кинув виклик Ей Джею. Той біля рингу не сказав чіткого "так", а також показав середній палець "Циганському королю".