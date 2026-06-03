Я боєць, а не боксер: Пренга зробив гучну заяву перед битвою проти Джошуа

Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) поділився думками щодо майбутнього очного протистояння з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає iFL TV.

Албанський боксер заявив, що налаштований дуже серйозно. Він розуміє свій статус андердога, але збирається шокувати всіх і здійснити гучний апсет, нокаутувавши Ей Джея.

"Я можу перемогти, тому що він багато чого пережив. Ентоні деякий час не боксував. Він потрапив в автомобільну аварію, і я йому співчуваю. Але це мій час. Я вірю, що можу його нокаутувати. Обіцяю, бій не дійде до 10 раунду. Я боєць, а не боксер. Я буду битися з ним і збираюся шокувати світ", – сказав Пренга.

Зазначимо, що бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Напередодні вони провели першу битву поглядів.

Цей поєдинок має стати проміжним для Ей Джея перед мегафайтом із Тайсоном Ф'юрі. Його планують організувати наприкінці 2026 року.