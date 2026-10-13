Для мене це цирковий бій: чемпіон світу – про протистояння Джошуа із Ф'юрі
Володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) поділився думкою про поєдинок Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО). Він оцінив можливість зустрічі з переможцем протистояння.
Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports.
"Я хотів би провести такий бій. Якщо мені дадуть одного з цих хлопців – нехай випускають його проти мене. Я битимуся з ним. Чудова закуска перед основною стравою. Але я готовий до будь-кого, кого мені запропонують після цього поєдинку.
Для мене це цирковий бій. Просто навколо нього здійняли надто багато галасу. Хоча, можливо, це не зовсім правильне слово. Знаєте, якщо чесно, я, мабуть, просто зосереджений на власному поєдинку", – сказав Дюбуа.
Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.
Раніше "Динаміт" озвучив свій кар'єрний план. Він має підсумкову мету стати абсолютним чемпіоном світу.
Наступний бій британець проведе 17 жовтня з Фабіо Вордлі за пояс WBO. Це буде реванш після їхнього першого поєдинку у травні.