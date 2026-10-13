Обидва мають нокаутуючу силу: Льюїс – про бій Джошуа та Ф'юрі

Колишній абсолют у надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думками про поєдинок Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), назвавши переваги майбутніх суперників.

Слова легенди боксу цитує Sky Sports.

"Я вважаю, що цей бій дуже важливий для історії Великої Британії та британських уболівальників. Це унікальне протистояння, чудовий бій, на який усі давно чекали. Стилі визначають характер поєдинку. Це протистояння буде видовищним, адже обидва боксери мають різні стилі.

Бій може тривати всі відведені раунди, але обидва мають нокаутуючу силу. Може статися будь-що. Думаю, у психологічному плані перевага на боці Тайсона, а у фізичному – на боці Ентоні", – сказав Льюїс.