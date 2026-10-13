У Тайсона є навички виживання у рингу: Бруно оцінив бій Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Френк Бруно сподівається, що Тайсону Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вдасться появити себе у протистоянні проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це він розповів у коментарі Boxing News Online.

"У Тайсона є навички виживання в рингу. Але Джошуа має дуже сильний удар, якщо вірить у себе. Якщо він вийде в ринг із вірою у власні сили, то на Тайсона чекає важкий бій. Нам потрібен цей поєдинок. Він піде на користь боксу. Якщо Ентоні вдасться випередити Ф'юрі, він завдасть йому чимало проблем. Але я не бачу такого розвитку подій, адже Тайсон – дуже хитрий суперник. Він уміє битися, і коли відчуває, що може досягти свого, стає небезпечним", – сказав Френк.

Ексчемпіон додав, що Ей Джею у майбутньому поєдинку доведеться покладатися на свою силу удару. Водночас Бруно пригадав дуель Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера, у якій Тайсон повністю тривав двобій під контролем.

На думку колишнього чемпіона, "Циганський король" є набагато майстернішим та володіє неабиякою мужністю, ніж вважають багато людей.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Поєдинок пропустить батько "Циганського короля". Джон Ф'юрі боїться за здоров'я сина.

Раніше Ей Джей назвав свою перевагу над Тайсоном, а от Даніель Дюбуа висловився про майбутнє протистояння. "Динаміт" також оцінив можливість зустрітися з переможцем британської дуелі.