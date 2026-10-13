Потрібно скорочувати дистанцію: ексчемпіон світу – про майбутню дуель Ф'юрі проти Джошуа

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі (36-8, 7 KO) розповів, що Ентоні Джошуа (304, 27 КО) потрібно працювати проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) на короткій дистанції, адже лише у такому стилі він матиме шанси на успіх.

Про майбутній двобій він висловився у коментарі для Boxing King Media.

"Я вважаю, що Ей Джею, безумовно, потрібно скорочувати дистанцію. Це непросто зробити проти бійця з такою роботою ніг, як у Ф'юрі. Але хтозна – можливо, ноги Ф'юрі вже не такі швидкі через вік. Хоча, як на мене, рухи ніг Ей Джея дещо важкуваті. Тому розмір рингу та подібні фактори теж відіграватимуть важливу роль у цьому поєдинку", – заявив Маліньяджі.

Він спокійно відреагував на повернення Ентоні до Бена Девісона, у якого є досвід роботи з "Циганським королем". Водночас колишній чемпіон відзначив чудові показники щодо ажіотажу та продажу квитків на британську дуель, яка запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

"Гроші там буквально гребуть лопатою. І я вважаю, що обидва бійці на це цілком заслуговують", – зазначив Маліньяджі.

Відзначимо, що вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Поєдинок пропустить батько "Циганського короля". Джон Ф'юрі боїться за здоров'я сина.

До протистояння Ентоні готуватиме Бен Девісон, до якого він повернувся після успішної роботи з командою Олександра Усика. Однак співпраця не припиниться. 33-річний наставник працюватиме пліч-о-пліч із спеціалістами з оточення українського боксера.

Водночас промоутер британця Едді Гірн заявляв, що з Джошуа працюватиме одразу декілька спеціалістів, аби отримати додаткову перевагу над Тайсоном.

Раніше Даніель Дюбуа висловився про Ф'юрі – Джошуа, а також оцінив можливість зустрічі з переможцем протистояння.