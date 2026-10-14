Цей бій готувався 10 років: менеджер Ф'юрі – про труднощі організації поєдинку з Джошуа

Менеджер Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) зізнався, що у процесі організації протистояння проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) виникало чимало труднощів.

Про це він висловився у коментарі для The Ariel Helwani Show.

"Цей бій готувався 10 років. І для всіх, хто брав участь у його організації, це був дуже складний процес. Ми розглядали 4-5 різних місць проведення, різні стадіони та дати. У якийсь момент здавалося, що бій відбудеться влітку, але ми не втратили терпіння. Туркі Аль аш-Шейх також проявив витримку, як і решта промоутерів, зокрема Едді Гірн", – заявив представник команди "Циганського короля".

Спенсер Браун додав, що під час організації поєдинку вони сперечалися через якісь абсолютно безглузді дрібниці.

"Мабуть, найбезглуздішою була суперечка про те, чиє ім'я стоятиме першим на афіші. Хоча ми навіть не ухвалювали цього рішення, бо усе визначав Netflix. У нас узагалі не було можливості на це вплинути. Вони просто одного дня опублікували афішу. На мою думку, це була чи не найбезглуздіша річ, через яку виникали суперечки. Ну яка різниця, чиє ім'я буде першим?" – зазначив Браун.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Вихід обох британців на ринг очікується близько 03:00 (за київським часом). Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Поєдинок пропустить батько "Циганського короля". Джон Ф'юрі боїться за здоров'я сина.

Раніше колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі розповів, як Ей Джею потрібно боксувати проти Тайсона, аби здобути перемогу.