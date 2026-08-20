Йому доведеться пережити певну турбулентність: тренер Дюбуа назвав фаворита бою Ітаума – Хргович

Дон Чарльз поділився очікуваннями від поєдинку Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Його слова передає BoxNation.

На кону цього протистояння стоятиме чемпіонський титул IBF. Тренер Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) вважає, що це буде конкурентна битва, назвавши сильні сторони обох бійців.

"Це дуже цікавий бій. З одного боку Хргович, який приносить із собою досвід та міцність, але Мозес – просто дуже влучний боксер. Я думаю, він буде надто швидким, надто свіжим. І розумним. У Мозеса хороший боксерський інтелект. Йому, можливо, доведеться пережити певну турбулентність, тому що Хргович – не подарунок", – сказав Чарльз.

Фахівець також додав, що в хорвата часто виникають розсічення після битви з Даніелем Дюбуа. Він вважає, що це може бути важливим фактором, через який можливе завчасне завершення поєдинку.

Британський тренер назвав свого земляка фаворитом протистояння. При цьому очікує, що Хргович запропонує Ітаумі найскладніше випробування в кар'єрі.

Нагадаємо, що бій відбудеться 29 серпня в Лондоні. Британцю до майбутнього поєдинку допомагає готуватись український боксер.