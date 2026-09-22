Якщо відкинути це божевілля, він – мрія промоутера: Чарльз – про Чісору

Тренер Дон Чарльз розповів, що Дерек Чісора (36-14, 23 КО) є мрією для будь-якого промоутера.

Його слова передає Ютуб-канал Shizzio.

Наставник зізнався, що не рідко отримує запитання про те, чи справді британський боксер є божевільною людиною через свої одіозні заяви та поведінку.

"Мене про це часто запитують. Люди іноді зупиняються на вулиці й питають: "Дерек справді божевільний?" Дерек – людина імпульсивна. Він діє за покликом моменту. Він не планує заздалегідь зривати пресконференції. У цьому сенсі він непередбачуваний. Але якщо відкинути це божевілля, він – мрія промоутера", – заявив Чарльз.

Вони декілька разів переривали свою співпрацю через різні розбіжності, зокрема, у 2019-му, коли Дерек вирішив змінити тренера. Чісора попрацював під керівництвом Дейва Колвелла та Девіда Хея. Чарльз був у куті ветерана боксу у третьому бою проти Тайсона Ф'юрі (у 2022-му). Тепер він тренує Даніеля Дюбуа.

Цікаво, що Чісора вже оцінив доцільність реваншу Дюбуа проти Фабіо Вордлі, який відбудеться 17 жовтня 2026 року. Він не бачить сенсу у проведенні другого двобою.

Раніше Дон Чарльз пригадав бій Чісори проти Віталія Кличка, який відбувся 19 лютого 2012 року у німецькому Мюнхені та закінчився перемогою Віталія за одноголосним рішенням суддів – 118:110 (двічі) та 119:111.