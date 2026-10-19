Філіп волів битися з Дюбуа: відомий менеджер розкрив майбутні плани Хрговича

Менеджер хорватського чемпіона IBF у гевівейті Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) розповів, що його клієнт у наступному бою поб'ється проти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) або, що найімовірніше, проведе обов'язковий захист поясу проти Френка Санчеса (26-1, 19 КО) у Хорватії.

Слова Кіта Конноллі цитує Boxing Scene.

"Гадаю, бій Філіпа відбудеться пізніше січня. Ми ще не обговорювали точну дату, але зараз ведемо переговори з урядом Хорватії щодо того, коли саме це відбудеться. Філіп волів битися з Дюбуа – це величезний реванш і шанс об'єднати титули у вазі. Хргович із задоволенням бився б із ним наступним. Ми, ймовірно, спочатку битимемося з Санчесом, щоб позбутися цього, а потім проведемо більш значущий бій. Гадаю, це все одно додасть Філіпу впевненості", – заявив менеджер хорвата.

Представник команди Хрговича вважає Санчеса гідним суперником для Філіпа, але переконаний, що Френк точно не зможе нокаутувати хорватського гевівейтера.

Обов'язковий суперник хорвата у своєму останньому бою здолав нокаутом у 2-му раунді Річарда Торреса. Натомість Хргович нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму.

Відзначимо, що Філіп був гостем вечора боксу Даніеля Дюбуа проти Фабіо Вордлі. Після перемоги "Динаміта" вийшов на ринг, кинувши виклик Дюбуа. Чемпіон IBF у надважкій вазі запропонував британцю провести бій у березні.

Хргович переконаний, що зможе здолати Даніеля у потенційному реванші.