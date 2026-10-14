Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Тренер Дюбуа відреагував на заяву "Динаміта" про дитячий удар у Вордлі

Софія Кулай — 14 жовтня 2026, 14:14
Тренер Дюбуа відреагував на заяву Динаміта про дитячий удар у Вордлі
Дюбуа – Вордлі
Getty Images

Тренер володаря чемпіонського титулу WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) відреагував на слова свого підопічного щодо сили удару Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Про це він висловився у коментарі The Stomping Ground.

"Гадаю, він просто відповідає на слова Фабіо, сказані тиждень раніше, про те, що удар Даніеля не такий потужний, як вважалося. Тобто, на мою думку, Даніель каже це лише для того, щоб парирувати попередню заяву Фабіо", – заявив Дон Чарльз.

Реванш відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Дюбуа обіцяє відправити суперника у нокаут.

Нагадаємо, що перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Напередодні протистояння Фабіо спрогнозував достроковий фінал у бою проти Даніеля.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на другу дуель Дюбуа та Вордлі.

Читайте також :
Попереду в мене шість боїв: Дюбуа озвучив свій кар'єрний план
Даніель Дюбуа Дон Чарльз Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі

Він б'є, як дитина: Дюбуа оцінив силу Вордлі перед реваншем
Я буду більш зібраним, коли знову відправлю його в нокдаун: Вордлі – про реванш із Дюбуа
Вордлі спрогнозував достроковий фінал у реванші проти Дюбуа
Він більше не хоче бути в цьому спорті: Чісора зробив шокуючий прогноз на бій Дюбуа – Вордлі
Пригадав слова Кличка: експромоутер Усика зізнався, кого підтримуватиме у реванші Дюбуа – Вордлі

Останні новини