Тренер Дюбуа відреагував на заяву "Динаміта" про дитячий удар у Вордлі

Тренер володаря чемпіонського титулу WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) відреагував на слова свого підопічного щодо сили удару Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Про це він висловився у коментарі The Stomping Ground.

"Гадаю, він просто відповідає на слова Фабіо, сказані тиждень раніше, про те, що удар Даніеля не такий потужний, як вважалося. Тобто, на мою думку, Даніель каже це лише для того, щоб парирувати попередню заяву Фабіо", – заявив Дон Чарльз.

Реванш відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Дюбуа обіцяє відправити суперника у нокаут.

Нагадаємо, що перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Напередодні протистояння Фабіо спрогнозував достроковий фінал у бою проти Даніеля.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на другу дуель Дюбуа та Вордлі.