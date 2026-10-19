Я не вірю, що Хргович відіграє поразку Дюбуа: Аллен оцінив потенційний реванш

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (27-9-2, 20 КО) не вірить у те, що Філіп Хргович (21-1. 16 КО) зможе взяти реванш у Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Слова бійця цитує Boxing News.

"Я не вірю, що Хргович відіграє поразку Дюбуа. Я бився з ним – хоч він і був сильним, хоч і був хорошим боксером, на мою думку, він не б'є достатньо сильно, щоб утримати такого суперника, як Даніель Дюбуа, на відстані", – заявив Аллен.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив бій через два розсічення у хорватського боксера.

Філіп уже кинув виклик "Динаміту", піднявшись у ринг після перемоги Даніеля над Фабіо Вордлі. Чемпіон IBF у надважкій вазі запропонував британцю провести бій у березні.

Цікаво, що Хргович переконаний, що зможе здолати Дюбуа у потенційному реванші.

Раніше хорватський боксер порадив Вордлі закінчити кар'єру після другої поразки від Даніеля. Однак Фабіо вже заявив, що повернеться на ринг ще сильнішим.