Арум назвав наступника Ломаченка
Голова "Top Rank" Боб Арум вважає, що чемпіон WBO Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) стане наступником Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) у легкому дивізіоні.
Про це промоутер розповів у коментарі FightHype.com
"Напередодні завершив кар'єру один із моїх великих бійців – Василь Ломаченко. Його наступником я вважаю Кешона Девіса.
Чекаю з нетерпінням, що буде далі в найближчі декілька років", – розповів Арум.
Кейшон наступний поєдинок проведе бій з домініканським боксером легкої ваги Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО). Двобій відбудеться 7 червня на вечорі боксу в Норфолку, штат Вірджинія, США.
Нагадаємо, останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З того часу Василь на ринг не виходив.
У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.
Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.