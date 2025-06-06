Арум назвав наступника Ломаченка

Голова "Top Rank" Боб Арум вважає, що чемпіон WBO Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) стане наступником Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) у легкому дивізіоні.

Про це промоутер розповів у коментарі FightHype.com

"Напередодні завершив кар'єру один із моїх великих бійців – Василь Ломаченко. Його наступником я вважаю Кешона Девіса. Чекаю з нетерпінням, що буде далі в найближчі декілька років", – розповів Арум.

Кейшон наступний поєдинок проведе бій з домініканським боксером легкої ваги Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО). Двобій відбудеться 7 червня на вечорі боксу в Норфолку, штат Вірджинія, США.

Нагадаємо, останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З того часу Василь на ринг не виходив.

У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.