WBO зобов'язала Хейні провести обов’язковий захист титулу

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) має провести обов'язковий захистити свого поясу у поєдинку проти колишнього чемпіона в легкій вазі Кейшона Девіса (15-0, 10 KO).

Про це повідомляє The Ring.

"Хейні повинен виконати свій обов'язковий захист у наступному бою", – йдеться у заяві WBO.

У випадку відмови американця позбавлять титулу чемпіона світу за версією WBO. Раніше була інформація, що бій між Девіном та Кейшоном може відбутися у серпні.

Напередодні чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон викликав на бій Девіна.

Свій останній бій Хейні провів у листопаді, коли перебоксував Браяна Нормана. Зустріч завершилася перемогою одноголосним рішенням суддів. Водночас Кейшон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта.