Кейшон відмовився від бою з Хейні

Потенційний поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі між Девіном Хейні та Кейшоном Девісом не відбудеться.

Про це повідомила пресслужба WBO.

Девіса не влаштували умови розподілу призового фонду - 75/25 на користь чемпіона. Команда боксера ніяк не обґрунтувала це рішення і не зробила зустрічної пропозиції стосовно гонорару.

Цього тижня відбулись промоутерські торги, які завершилися перемогою компанії Top Rank зі ставкою 8,55 мільйона доларів. Від цієї суми претенденту — Девісу — належало 2,13 млн.

За правилами промоутерських торгів WBO, обидва боксери мали надати письмову згоду на участь у поєдинку на затверджених умовах. Девіс офіційно надіслав письмову відмову від участі в аукціоні та самому бою.

Свій останній бій Хейні провів у листопаді, коли перебоксував Браяна Нормана. Зустріч завершилася перемогою одноголосним рішенням суддів. Водночас Кейшон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта.