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Хейні та Девіс можуть провести бій у серпні

Олександр Булава — 3 червня 2026, 17:28
Хейні та Девіс можуть провести бій у серпні
Девін Хейні
Boxing News 24

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) та ексчемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс (15-0, 10 KO) можуть провести бій у серпні.

Про це повідомляє BoxingScene.

За інформацією джерела, невдовзі Хейні має отримати офіційне розпорядження щодо обов'язкового захисту титулу. В оновленому рейтингу WBO першу позицію серед претендентів посів Девіс, тож саме він є головним кандидатом на чемпіонський бій.

Очікується, що поєдинок буде призначено на серпень цього року.

Нагадаємо, Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана. Зустріч завершилася перемогою одноголосним рішенням суддів.

У своєму останньому поєдинку Кейшон одностайним рішенням суддів переміг Нахіра Олбрайта.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик повернеться у ринг вже наприкінці липня.

Девін Хейні Кейшон Девіс

Девін Хейні

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