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Чемпіон Бокс

Визначився наступний суперник кривдника Берінчика

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 19:13
Визначився наступний суперник кривдника Берінчика
Кейшон Девіс
Getty Images

Чемпіон WBO у легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) із США проведе бій з домініканським боксером легкої ваги Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Двобій відбудеться 7 червня на вечорі боксу в Норфолку, штат Вірджинія, США.

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.

Де Лос Сантос останній бій провів у листопаді 2023 року, коли поступився Шакуру Стівенсону. До цього 25-річний домініканець переміг нокаутом у третьому раунді Хосе Валенсуелу та рішенням суддів здолав Джозефом Адорно.

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