Визначився наступний суперник кривдника Берінчика

Чемпіон WBO у легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) із США проведе бій з домініканським боксером легкої ваги Едвіном Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

Про це повідомляє Top Rank.

Двобій відбудеться 7 червня на вечорі боксу в Норфолку, штат Вірджинія, США.

NEW CHAMPION. NEW ERA. @KeyshawnDavis8 returns home for his first title defense vs @Edwin_Los on Saturday, June 7 🏆



🎫 Pre-sale begins TODAY at 12PM ET. pic.twitter.com/rC0B4h1kW9 — Top Rank Boxing (@trboxing) April 17, 2025

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.

Де Лос Сантос останній бій провів у листопаді 2023 року, коли поступився Шакуру Стівенсону. До цього 25-річний домініканець переміг нокаутом у третьому раунді Хосе Валенсуелу та рішенням суддів здолав Джозефом Адорно.