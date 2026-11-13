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Вілсон принизив Сіньтуна: результати Champion of Champions

Руслан Травкін — 13 листопада 2026, 02:24
Вілсон принизив Сіньтуна: результати Champion of Champions
Кайрен Вілсон
x.com/ChampOfChamps

У місті Лестер, Англія, продовжується інвайт-турнір Champion of Champions 2026. На четвертий день змагань боротьбу завершив лідер світового рейтингу Чжао Сіньтун.

У півфіналі групи 2 "Циклон" без особливих проблем здолав Тепчаю Ун-Ну з рахунком 4:0.

За вихід до 1/2 фіналу турніру він мав зіграти з переможцем пари Кайрен ВілсонАлі Картер.

Кайрен Вілсон та Алі Картер
Кайрен Вілсон та Алі Картер
x.com/ChampOfChamps
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"Воїн" перед цим турніром став чемпіоном Northern Ireland Open та International Championship. У грі з Картером він продовжив свою серію до 13 перемог.

47-річний Картер відбирався на "Чемпіон чемпіонів" кілька разів, але жодного разу до четвірки найсильніших так і не проходив.

У вечірній сесії Кайрен і Чжао розіграли путівку в півфінал. Інтрига в матчі зникла досить швидко.

У перших п'яти фреймах англієць оформив три сенчурі-брейки (100, 123, 104) та дві залікові серії на 75 та 86 очок.

За цей період Чжао загалом набрав 32 очки за 8 точних ударів. У фреймі №6 чемпіон світу 2025 року зумів розмочити рахунок, але Вілсон відразу ж закрив матч у наступній партії.

"Воїн" загалом зробив 205 ударів за матч, коли Сіньтун – 66. Pot Rate 34-річного Кайрена склав солідні 83%.

WST

Сітка турніру

У перший день турніру вилетів Марк Селбі, який минулого року став переможцем. Наступного дня завершив боротьбу Джадд Трамп – фіналіст 2025 року.

Третій день приніс фіаско для Ронні О'Саллівана. Шон Мерфі розгромив його (4:0), а Кен Догерті розкритикував "Ракету" за слабкий виступ.

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Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю. Фіналіст розбагатіє на 60 тисяч, а півфіналісти отримають по 30 тисяч. 

Нагадаємо, українські снукеристи дізналися імена суперників у кваліфікації UK Championship.

снукер Кайрен Вілсон Чжао Сіньтун Алі Картер

Кайрен Вілсон

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