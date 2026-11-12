Провал О'Саллівана, домінація від Мерфі: результати Champion of Champions
У місті Лестер, Англія, триває інвайт-турнір Champion of Champions 2026. На третій день змагань вибули Ронні О'Салліван – легенда цього виду спорту, а також У Іцзе – чинний чемпіон світу.
У півфіналі групи 3 О'Салліван зустрівся з Шоном Мерфі. Зазначимо, що у 2017 році ці снукеристи зійшлися у фіналі цього турніру. Шон святкував тріумф, перемігши "Ракету" з рахунком 10:8.
Цього разу "Чарівник" знову переміг. Шон обрав правильну стратегію гри, демонструючи впевнену гру в кожному фреймі, а також чудово (86%) реалізовував дальні удари.
Найкращий брейк Ронні – скромні 35 очок.
В іншому півфіналі зійшлися китайці У Іцзе та Чан Біньюй. Чан взяв перший фрейм, але У довів рахунок до 3:1. Здавалося, що нас чекає повторення фіналу ЧС-2026.
Біньюй не здався і обіграв свого земляка. Символічно, що за рахунку 3:2 Іцзе не забив останню чорну кулю, яка була для нього матчболом.
Фінал групи повністю пройшов під контролем Мерфі. Англієць відзначився двома "сотнями" і скористався всіма помилками молодого Чана.
Сітка турніру
У перший день турніру вилетів Марк Селбі, який минулого року став переможцем. Наступного дня завершив боротьбу Джадд Трамп – фіналіст 2025 року.
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