Двічі програв фінал чемпіонату світу, але виграв життя: нелегка доля опонента Ронні О'Саллівана

Алістер Картер ніколи не досягав рівня впізнаваності та фанатської бази рівня Ронні О'Саллівана, Джона Хіггінса, Марка Вільямса чи, якщо брати "нову хвилю" снукеру, то умовного Джадда Трампа.

Хоча даремно. Уродженець одного з найдавніших міст Англії – Колчестера – вже у 17 років став учасником мейн-туру. Так, не так швидко, як представники "Класу 92", але він поступово йшов до вершин.

Уже будучи одним із топів цього виду спорту, отримав ліцензію приватного пілота (PPL – Private Pilot License), що принесло йому прізвисько "Капітан".

У 2000-х він виграв кілька рейтингових турнірів, стабільно доходив до вирішальних стадій. Та що там – двічі (2008 та 2012) був фіналістом World Snooker Championship, де програвав праймовому Ронні.

Такі результати дозволили йому піднятися на другу сходинку світового рейтингу. Є впевненість, що титульний доробок, кількість зароблених призових та й спадщина цього снукериста були б значно більшими, якби не…

Одна біда…

У жовтні 2006 року після багатьох місяців боротьби з раком пішов у засвіти "Бекхем снукеру" Пол Хантер. У той час Алі лише закріплював свій статус, тоді як 27-річний Хантер уже був повноцінною зіркою. Чого варті три перемоги на The Masters.

Весною 2013-го звістка про рак яєчок у Картера стала сильним ударом для снукерного ком'юніті. Публічно виступив навіть Баррі Гірн, який на той час очолював World Snooker Tour.

"Алі неодноразово показував усім, що він справжній боєць. Ми сподіваємося на позитивний результат, і всі любителі снукеру та гравці на 100 відсотків вболівають за нього зараз. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із ним знову – вже на змаганнях найближчим часом".

"Алігатор" мав проблеми зі здоров'ям ще з 2003 року. У нього виявили Хворобу Крона (тяжке хронічне системне гранульоматозне запальне захворювання шлунково-кишкового тракту, яке може вражати всі його відділи – від ротової порожнини до прямої кишки – прим.). Через це йому тричі доводилося лягати під ніж.

Тому хірургія його не лякала, але все ж усвідомити, що тепер у тебе онкологія, було складно. Згодом снукерист згадував, що почути такий діагноз стало для нього серйозним ударом.

"Якщо чесно, це вихор емоцій, що пронизує вас. І в той момент, коли вам ставлять діагноз рак, ви не можете себе опанувати".

Його зрозуміти можна: ти – зірка, тебе впізнають, тебе люблять фанати, вдома – дружина і син Макс, якому лише чотири роки.

На щастя, діагноз поставили на ранній стадії. Спортсмен швидко переніс операцію, тому не довелося проходити "хімію". Уже через 19 днів у соцмережах він повідомив, що вилікувався.

За словами Картера, саме підтримка сина дала йому додаткові сили.

"Коли мені щойно поставили діагноз, і я зайшов до свого будинку, мене зустрів син. Він просто сказав: "Тату, ти мій найкращий друг". І я подумав собі: "Ого, це, знаєте, це щось. Я маю це пережити". І мені пощастило це зробити".

Звісно, сезон-2013/14 складався не найкращим чином. Деякі турніри довелося пропустити. Вперше з 2006 року Картер вибув із топ-16 світового рейтингу. І сам гравець, і його вболівальники вірили, що "Капітан" повернеться…

…за іншою

Але фактично через рік після першого діагнозу стався рецидив раку яєчок, який метастазував у легені. Цього разу без хіміотерапії було не обійтися.

"Професор сказав мені, що у мене є пухлина в легенях і що хіміотерапія – єдиний шлях лікування. Я бачив скановані знімки. Пухлина була як монета у 10 пенсів. Вона вже поширилася на мої лімфатичні вузли, і вони виглядали як дорожня карта входів і виходів пухлини".

Картер був активним користувачем соцмережі X (тоді ще "Твіттер" – прим.), тому згодом написав, що цього разу цей матч буде значно тривалішим, але він обов'язково його виграє.

У дописах він постійно описував своє самопочуття, а також відповідав на різні запитання небайдужих.

"Ну ось і перший крок – хіміотерапію завершено. Радий, що все закінчилося, але шлях ще не пройдено. Почуваюся знищеним, але водночас сильним і позитивним", – йшлося в одному дописі.

"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу провести день із моїм хлопчиком і моєю сім'єю та, сподіваюся, зустрітися з кількома приятелями трохи пізніше", – писав він в іншій публікації.

Гравець також публікував фотографії, як змінюється його зовнішність.

Щоб не виглядало трагічно й не викликати до себе жалості, "Капітан" додавав гумору.

Спогади про період опромінення залишили свій слід і стали серйозним моральним випробуванням для зірки снукеру.

"Хімію було справді важко проходити. Ви перебуваєте в лікарні з дев'ятої ранку до шостої вечора, лежачи під крапельницею: дві години хіміотерапії, година рідини, ще година хіміотерапії, дві години рідини. Це все має пройти через тебе досить швидко, тому доводиться ходити до туалету 20-30".

Англієць втратив волосся на голові, руках, по всьому тілу – навіть брови. Сил зізнатися 5-річному сину, що він серйозно хворіє, не було. Щоб заспокоїти малого, Картер казав, що копіює дядька Майка (свого свояка), який уже тривалий час ходив "наголо".

Після трьох сеансів пухлина була "мертвою", але лікарі не могли визначити, що саме в ній залишилося. Тому спортсмену довелося додатково зробити операцію, яка тривала 2,5 години.

Щоб дістатися до легені, довелося "заходити" в тіло, роблячи широкий розріз під лопаткою. Звісно, після такого реабілітація тривала досить довго – він пропустив перші п'ять місяців снукерного сезону-2014/15.

Символічний, але тріумфальний камбек

Першим турніром для англійця став уже призабутий General Cup у Гонконзі. Алістер Картер здобув перемоги над такими опонентами: Марко Фу (4-1), Лянь Веньбо (4-2), Марк Девіс (6-2), а у фіналі здолав Шона Мерфі (7-6).

Мерфі протягом поєдинку лідирував (5-3 та 6-5), але довести справу до перемоги не зумів.

"Це честь для мене – стати свідком повернення Алі Картера до снукеру. Вітаю! Він провів чудовий тиждень!" – сказав після гри Шон.

Можливо, хтось думає, що колеги йому піддалися, але навряд чи. Переможець отримав 120 тисяч доларів, а фіналіст – лише 60. Ті, хто вибув раніше, – ще менші призові.

На жаль, усе складалося не так просто. За підсумками сезону-2017/18 герой матеріалу взагалі опустився до №32 світового рейтингу.

Утім, залікувавши рани й набравшись сил, йому вдалося відновити стабільність. Зокрема, виграти кілька титулів (German Masters-2023, Лігу чемпіонів 2024). Навіть цього сезону він був фіналістом Shanghai Masters. Так, турнір має статус "інвайт" (без рейтингових очок), але 110 тисяч фунтів – заробіток солідний.

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Головний ворог легендарного Ронні О'Саллівана

Можливо, такий шлях викликає жалість, але, повірте, "Капітан" не хотів би відчувати до себе такого. Снукерист досить прямолінійний.

Він також увійде в історію як людина, яка наважувалася конфліктувати із самим Ронні О'Салліваном. Як згадував Алі, усе це почалося ще в підлітковому віці.

М'яко кажучи, статистика зустрічей повністю на боці "Ракети" – 26-3.

Під час хвороби вони "закопали сокиру війни". О'Салліван хвалив волю свого земляка.

"Це просто неймовірно, скільки всього випало на одного хлопця: два випадки захворювання на рак, хвороба Крона, стільки невдач, а він досі показує результати і досягає їх. Його шлях нелегкий у будь-якому випадку, але він проходить через цю боротьбу", – казав найтитулованіший снукерист після тріумфу Картера на General Cup.

Та невдовзі градус знову піднявся. Одну з трьох перемог за кар'єру над принциповим суперником "Капітан" оформив на чемпіонаті світу 2018 року. Під час поєдинку Ронні спеціально зіштовхнувся з Картером плечем.

😯 On this day in 2018 there was needle at the Crucible when Ali Carter faced Ronnie O'Sullivan.



👏 And it was @TheCaptain147 who went on to win!pic.twitter.com/zXgudonPj1 — Sporting Life Racing (@SportingLife) April 28, 2020

"Я здивувався, не розуміючи, що відбувається. Здається, рахунок тоді був 10-9 чи 11-9. Щось у цьому роді. Він сидів на стільці. І суддя попросив його заспокоїтися. Зізнаюся, я трохи піддражнив його. Я не збирався поступатися йому. Тому я просто промовив: "Дякую". Він відповів, що обов'язково відіграється. На що я знову подякував. А він заявив, що абсолютно спокійний. У той момент його погляд був таким, ніби він був готовий убити мене".

Окрім тих двох фіналів ЧС, була ще й поразка у фіналі The Masters 2024 року (перемога Ронні – 10-7). Після гри спортсмени також не підбирали слів. Алістер звинувачував опонента в негарній поведінці, а Ронні у відповідь заявив, що його візаві – "неприємна людина".

Торік жереб звів їх у першому раунді чемпіонату світу. Були різні здогадки та навіть побоювання, що відбудуться якісь ексцеси. Перед зустріччю вони потисли один одному руки й провели весь матч із повагою.

WST

Ронні тоді не мав проблем – 10:4. Щоправда, останнє слово наразі за Алі. "Капітан" здолав семиразового чемпіона світу в 1/16 German Masters-2026.

Напередодні старту цьогорічного ЧС Алістер зізнався, що вже не відчуває, що між ними є ворожнеча.