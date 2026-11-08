Хіггінс втратив нагоду стати рекордсменом: Вілсон став чемпіоном International Championship

Англійський снукерист Кайрен Вілсон став переможцем рейтингового турніру International Championship 2026, який відбувся в китайському Нанкіні.

У фінальному матчі 34-річний спортсмен здолав легендарного шотландця Джона Хіггінса з рахунком 10:8.

Снукер – International Championship 2026

Фінал, 7 листопада

Кайрен Вілсон (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 10:8

Для Вілсона це перший титул International Championship у кар'єрі та 12-й рейтинговий трофей загалом. Крім того, англієць виграв другий турнір поспіль – наприкінці жовтня він тріумфував на Northern Ireland Open.

Вілсон також став лише 16-м гравцем в історії снукеру, якому вдалося виграти два рейтингові турніри поспіль.

Фінал у двох сесіях видався надзвичайно напруженим. Після першої половини зустрічі Хіггінс мав мінімальну перевагу – 5:4. Шотландець продемонстрував високий клас, зокрема оформивши сенчурі-брейк у 141 очко. Вілсон відповів серіями 58, 69 та 94 очки.

Увечері боротьба продовжилася. Хіггінс двічі перехоплював ініціативу завдяки чудовим зачисткам столу, однак Вілсон не дозволив супернику відірватися. Англієць оформив сенчурі-брейк у 130 очок, а згодом – ще одну сотенну серію (101), яка дозволила йому повести 9:7.

Хіггінс скоротив відставання, проте у 18-му фреймі Вілсон поставив крапку в протистоянні. Вирішальним став брейк у 61 очко, після якого англієць довів матч до перемоги – 10:8.

Після фіналу Вілсон в інтерв'ю пресслужбі World Snooker Tour (WST) відзначив майстерність суперника та зізнався, що грати проти нього у вирішальному матчі було особливо приємно.

"Це був справді хороший фінал. Головне – триматися в грі та повертатися після власних помилок. Джон побудував кар'єру на неймовірних зачистках столу під тиском. Він був моїм кумиром ще з тих часів, коли я почав дивитися снукер. Зіграти з ним у фіналі – справжня мрія, і для мене велика честь перемогти", – сказав Вілсон.

Джон Хіггінс WST

Своєю чергою, 51-річний Хіггінс визнав перевагу суперника, але залишився задоволеним власним виступом у Китаї.

"Кайрен сьогодні був дуже сильним, а я наприкінці трохи ослаб. Чесно кажучи, я намагаюся винести з цього тижня позитивні моменти. Перед турніром перебував у дуже поганій формі. Цей результат додав мені мотивації повернутися та спробувати незабаром виграти турнір. Відчуваю, що вже близький до цього, адже грав дуже добре. Але Кайрен був надто сильним", – підсумував шотландець.

За перемогу на International Championship Вілсон отримав 175 тисяч фунтів стерлінгів призових, а Хіггінс задовольнився 75 тисячами.

Для шотландця це була чергова нагода вписати своє ім'я в історію. У разі перемоги він став би найстаршим чемпіоном рейтингового турніру в історії снукеру.

Наразі це досягнення належить іншому представнику "Класу 92" – Марку Вільямсу, який у 50-річному віці виграв Xi'an Grand Prix 2025.

Уже 9 листопада розпочнеться інвайт-турнір Champion of Champions. На "Чемпіоні" невдовзі з'явиться прев'ю цієї події.