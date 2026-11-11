Чергова поразка Трампа: визначився ще один півфіналіст Champion of Champions

У місті Лестер, Англія, триває інвайт-турнір Champion of Champions 2026. У другий день захід залишив Джадд Трамп, який торік став фіналістом турніру.

Джадд програв півфінал групи 4 валлійцю Джеку Джонсу.

"Туз" чудово розпочав гру з брейку на 89 очок. У другому фреймі він закріпив перевагу, але на перерву снукеристи пішли за рахунку 2:2.

The black just flew clean off the table 😮 Jack Jones had a decent split but that cue ball had other ideas - now Trump steps in to profit! 🥴 @sportsbetio #ChampOfChamps https://t.co/e7IXbpfyEs — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 10, 2026

Надалі Трамп знову повів. Фіналіст ЧС-2024 здаватися не збирався – 3:3. Все мав вирішити десайдер.

Англієць на початку не влучив простий чорний, після цього Джонс зібрав брейк на 79 очок, що дозволило здобути перемогу.

Зазначимо, що для Джадда це вже четверта поразка в останніх 5 поєдинках в усіх турнірах.

В іншому півфіналі Ніл Робертсон не в ідеальному стилі, проте впорався з чемпіонкою світу серед жінок 18-річною Панчаєю Чанной – 4:2. На рахунку австралійця в цій грі аж 5 залікових серій: 58, 84, 73, 52, 80.

x.com/ChampOfChamps

У вечірній сесії Ніл і Джек зійшлися між собою. Валлієць повів 2:0. Згодом попереду вже був австралієць – 3:2.

Джонс завдяки солідному сенчурі на 133 очки відновив статус-кво, але надалі Робертсон не залишив йому шансів, вигравши три фрейми поспіль.

Сітка турніру

wikipedia.org/wiki/2026_Champion_of_Champions

Нагадаємо, за підсумками першого дня боротьбу за титул припинив Марк Селбі, який став переможцем Champion of Champions 2025.