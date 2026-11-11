Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Чергова поразка Трампа: визначився ще один півфіналіст Champion of Champions

Руслан Травкін — 11 листопада 2026, 02:09
Чергова поразка Трампа: визначився ще один півфіналіст Champion of Champions
x.com/ChampOfChamps

У місті Лестер, Англія, триває інвайт-турнір Champion of Champions 2026. У другий день захід залишив Джадд Трамп, який торік став фіналістом турніру.

Джадд програв півфінал групи 4 валлійцю Джеку Джонсу.

"Туз" чудово розпочав гру з брейку на 89 очок. У другому фреймі він закріпив перевагу, але на перерву снукеристи пішли за рахунку 2:2.

Надалі Трамп знову повів. Фіналіст ЧС-2024 здаватися не збирався – 3:3. Все мав вирішити десайдер.

Англієць на початку не влучив простий чорний, після цього Джонс зібрав брейк на 79 очок, що дозволило здобути перемогу.

Зазначимо, що для Джадда це вже четверта поразка в останніх 5 поєдинках в усіх турнірах.

В іншому півфіналі Ніл Робертсон не в ідеальному стилі, проте впорався з чемпіонкою світу серед жінок 18-річною Панчаєю Чанной – 4:2. На рахунку австралійця в цій грі аж 5 залікових серій: 58, 84, 73, 52, 80.

x.com/ChampOfChamps

У вечірній сесії Ніл і Джек зійшлися між собою. Валлієць повів 2:0. Згодом попереду вже був австралієць – 3:2.

Джонс завдяки солідному сенчурі на 133 очки відновив статус-кво, але надалі Робертсон не залишив йому шансів, вигравши три фрейми поспіль.

Сітка турніру 

wikipedia.org/wiki/2026_Champion_of_Champions

Нагадаємо, за підсумками першого дня боротьбу за титул припинив Марк Селбі, який став переможцем Champion of Champions 2025. 

снукер Ніл Робертсон Джадд Трамп

Джадд Трамп

Сенсаційні поразки Трампа та О'Саллівана: результати Northern Ireland Open
Повернення Аллена, Трамп у гонитві за черговим титулом: прев'ю Northern Ireland Open
Трамп прокоментував феноменальну перемогу над Селбі
Трамп зробив із Селбі глядача, Мерфі без реваншу: результати Shenzhen Open 2026
Трамп підтримав молодого чемпіона світу

Останні новини