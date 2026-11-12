Здивований, що так склалося: Мерфі прокоментував домінантну перемогу над О'Салліваном

Зірковий снукерист Шон Мерфі пробився до півфіналу турніру Champion of Champions 2026. Він почергово розгромив Ронні О'Саллівана (4:0) та Чана Бінью (6:0).

У коментарі для Express.co.uk Шон зізнався, що здивований легкими перемогами.

"Сьогодні було важче, ніж здавалося. Два абсолютно різні матчі. Ми з Ронні справді намагалися перехитрити один одного у нашому матчі. Я думав, що це буде непроста гра, тож був здивований, як усе склалося.

І ніхто не знає силу Чана Бінью краще за мене. На Welsh Open я набрав лише одне очко в матчі проти нього, тому знав, що матч буде складним, але я думаю, що зіграв справді добре. Але він та його колеги — майбутнє цього виду спорту".