Здивований, що так склалося: Мерфі прокоментував домінантну перемогу над О'Салліваном
Зірковий снукерист Шон Мерфі пробився до півфіналу турніру Champion of Champions 2026. Він почергово розгромив Ронні О'Саллівана (4:0) та Чана Бінью (6:0).
У коментарі для Express.co.uk Шон зізнався, що здивований легкими перемогами.
"Сьогодні було важче, ніж здавалося. Два абсолютно різні матчі. Ми з Ронні справді намагалися перехитрити один одного у нашому матчі. Я думав, що це буде непроста гра, тож був здивований, як усе склалося.
І ніхто не знає силу Чана Бінью краще за мене. На Welsh Open я набрав лише одне очко в матчі проти нього, тому знав, що матч буде складним, але я думаю, що зіграв справді добре. Але він та його колеги — майбутнє цього виду спорту".
Суперником Шона в півфіналі стане переможець групи 2, де грають Чжао Сіньтун, Тепчая Ун-Ну, Кайрен Вілсон і Алі Картер.
"Я готовий до півфінального матчу, проти кого б я не грав. Але це ж Champion of Champions. Суперник має бути непростим".
"Чемпіон чемпіонів" проводиться регулярно з 2013 року. О'Салліван ставав переможцем 4 рази (2013, 2014, 2018, 2022), а також двічі (2016, 2017) програвав у фіналі.
Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю.