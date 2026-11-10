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Селбі вибув перед рідною публікою: результати турніру Champion of Champions

Руслан Травкін — 10 листопада 2026, 06:24
Селбі вибув перед рідною публікою: результати турніру Champion of Champions
Кріс Вейклін
x.com/ChampOfChamps

У місті Лестер, Англія, розпочався інвайт-турнір Champion of Champions 2026. У перший день захід залишив Марк Селбі, який став переможцем минулого року.

Чотириразовий чемпіон світу перед домашньою публікою спочатку обіграв Алфі Бердена з рахунком 4:3.

В іншому півфіналі групи 1 Кріс Вейклін спокійно розібрався з Баррі Гокінсом.

У вечірній сесії Селбі та Вейклін зійшлися в очній дуелі. "Жартівник із Лестера" програв 2:6, хоча практично в кожному фреймі була боротьба.

Особливо близько було все в партії №3 та №4, де доля вирішувалася на останніх кольорових.

Сітка турніру Champion of Champions 2026

Нагадаємо, Кайрен Вілсон став переможцем престижного International Championship 2026.

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