Селбі вибув перед рідною публікою: результати турніру Champion of Champions

У місті Лестер, Англія, розпочався інвайт-турнір Champion of Champions 2026. У перший день захід залишив Марк Селбі, який став переможцем минулого року.

Чотириразовий чемпіон світу перед домашньою публікою спочатку обіграв Алфі Бердена з рахунком 4:3.

10 from 10! 😮‍💨 Selby's perfect record against Burden stays intact after a thrilling match that had EVERYTHING - a black ball finish, a comeback, and nerves of steel. @sportsbet.io #ChampOfChamps https://t.co/Kc4n5aDQsn — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 9, 2026

В іншому півфіналі групи 1 Кріс Вейклін спокійно розібрався з Баррі Гокінсом.

У вечірній сесії Селбі та Вейклін зійшлися в очній дуелі. "Жартівник із Лестера" програв 2:6, хоча практично в кожному фреймі була боротьба.

The defending champion has been dethroned! 😮 Chris Wakelin beats Mark Selby 6-2 to storm into the semi-finals of the Champion of Champions. What a performance! 🤝 @Sportsbetio #ChampOfChamps https://t.co/2e7HggCnT4 — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 9, 2026

Особливо близько було все в партії №3 та №4, де доля вирішувалася на останніх кольорових.

Сітка турніру Champion of Champions 2026

Нагадаємо, Кайрен Вілсон став переможцем престижного International Championship 2026.