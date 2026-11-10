Селбі вибув перед рідною публікою: результати турніру Champion of Champions
Кріс Вейклін
x.com/ChampOfChamps
У місті Лестер, Англія, розпочався інвайт-турнір Champion of Champions 2026. У перший день захід залишив Марк Селбі, який став переможцем минулого року.
Чотириразовий чемпіон світу перед домашньою публікою спочатку обіграв Алфі Бердена з рахунком 4:3.
В іншому півфіналі групи 1 Кріс Вейклін спокійно розібрався з Баррі Гокінсом.
У вечірній сесії Селбі та Вейклін зійшлися в очній дуелі. "Жартівник із Лестера" програв 2:6, хоча практично в кожному фреймі була боротьба.
Особливо близько було все в партії №3 та №4, де доля вирішувалася на останніх кольорових.
Сітка турніру Champion of Champions 2026
Нагадаємо, Кайрен Вілсон став переможцем престижного International Championship 2026.