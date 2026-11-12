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Легенда снукеру розкритикував О'Саллівана за провал на Champion of Champions

Руслан Травкін — 12 листопада 2026, 20:15
Легенда снукеру розкритикував О'Саллівана за провал на Champion of Champions
Ронні О'Салліван
x.com/ChampOfChamps

Чемпіон світу 1998 року Кен Догерті розчарований виступом Ронні О'Саллівана на турнірі Champion of Champions 2026. "Ракета" програв Шону Мерфі з рахунком 0:4.

Кен в коментарі для телеканала ITV заявив, що легенадрний гравець виглядав розгублено. Слова ірландця цитує Thesun.co.uk.

"Він виглядав невпевнено на арені, припустився безліч помилок.

Ронны міг би пожвавитись, але нічого схожого і близько не було. Він виглядає зовсім не у формі.

З точки зору Ронні, я сказав би, що він буде дуже розчарований, і його вболівальники теж".

Мерфі також здивований таким легким успіхом у грі з О'Салліваном. 

Нещодавно Догерті назвав свою найганебнішу поразку від Ронні за кар'єру. 

снукер Ронні О'Салліван

Ронні О'Салліван

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