Легенда снукеру розкритикував О'Саллівана за провал на Champion of Champions

Чемпіон світу 1998 року Кен Догерті розчарований виступом Ронні О'Саллівана на турнірі Champion of Champions 2026. "Ракета" програв Шону Мерфі з рахунком 0:4.

Кен в коментарі для телеканала ITV заявив, що легенадрний гравець виглядав розгублено. Слова ірландця цитує Thesun.co.uk.

"Він виглядав невпевнено на арені, припустився безліч помилок.

Ронны міг би пожвавитись, але нічого схожого і близько не було. Він виглядає зовсім не у формі.

З точки зору Ронні, я сказав би, що він буде дуже розчарований, і його вболівальники теж".