Вільямс переписав історію, Ронні повернувся, Трамп і Вілсон розчарували: підсумки Xi'an Grand Prix 2025

Завершився престижний снукерний турнір Xi’an Grand Prix 2025, що тривав з 6 по 13 жовтня в китайському Сіані. Турнір подарував чимало подій, про які говоритимуть ще довго.

Його переможцем став Марк Вільямс, який не особливо вражав протягом турніру, але у фіналі був просто нестримним.

Втім, пам’ятним Xi’an Grand Prix став не лише завдяки цьому. Повернувся Ронні О’Салліван, а ось Кайрен Вілсон і Джадд Трамп знову розчарували своїх уболівальників.

Про все найцікавіше – в огляді від "Чемпіона".

"Валлійська машина зі забивання куль"

Марк Вільямс переміг на рейтинговому турнірі у віці 50 років і 206 днів, побивши легендарний рекорд Рея Ріордона, який тримався з далекого 1982 року.

The oldest ranking event winners EVER!



🆕 Mark Williams - 50 Years and 206 Days - Xi'an Grand Prix 2025

2️⃣ Ray Reardon - 50 years and 14 days - Professional Players Championship 1982



Breaking his idol's record ❤️ pic.twitter.com/lAPdF5QCoh — WST (@WeAreWST) October 13, 2025

У фіналі він розгромив Шона Мерфі з рахунком 10:3. Валлієць оформив 9 залікових серій, і це виглядало вражаюче – особливо на контрасті з його півфіналом, де гра як самого Вільямса, так і його опонента Даніеля Веллса, більше нагадувала Q-тур, а не боротьбу за вихід у фінал престижного змагання.

Ця перемога зробила Вільямса першим гравцем в історії, який вигравав турніри у підлітковому, 20-річному, 30-річному, 40-річному та 50-річному віці.

Це вже 27-й титул у професійній кар’єрі валлійця. Востаннє він тріумфував 7 квітня 2024 року – у фіналі Tour Championship здолав Ронні О’Саллівана з рахунком 10:5.

Загалом, "Клас 92" – Вільямс, О’Салліван і Хіггінс – мають на трьох 101 перемогу на рейтингових турнірах. Це справжнє золоте покоління снукеру.

Мерфі порушив традицію сезону

Xi’an Grand Prix став сьомим турніром сезону-2025/26. У фіналах попередніх шести брали участь різні гравці – кожного разу нові обличчя:

Ліга чемпіонів – Стівен Магуайр (переміг Джо О’Коннора)

Shanghai Masters – Кайрен Вілсон (переміг Алі Картера)

Saudi Arabia Masters – Ніл Робертсон (переміг Ронні О’Саллівана)

Wuhan Open – Сяо Годун (переміг Гері Вілсона)

English Open – Марк Аллен (переміг Чжоу Юелуня)

British Open – Шон Мерфі (переміг Ентоні Макгілла)

43-річний Мерфі став першим, хто вийшов до фіналу двічі за сезон. Повторити успіх Челтнема йому не вдалося – на заваді став феноменальний Вільямс.

Окрім втраченого шансу на другий титул поспіль, "Чарівник" також перервав серію з 13 перемог поспіль. Втім, незважаючи на поразку, сезон для нього складається набагато краще, ніж починався. Нагадаємо, Мерфі вилетів у 1/16 фіналу в Саудівській Аравії, зазнав аналогічної поразки на Shanghai Masters, а в Лізі чемпіонів узагалі програв усі 3 гри на груповому етапі.

Наслідки були жорсткими – вперше з 2006 року він вилетів із топ-16 світового рейтингу.

Втім, останні виступи дозволили не лише повернутися до еліти (місце у ТОП-16 дає автоматичну путівку на ЧС), а й закріпитися – зараз він дев’ятий у світі. Зважаючи на поточну форму, Шон має всі шанси знову піти вгору в рейтингу.

Ронні повернувся

Тріумфував Вільямс, Джон Хіггінс цього разу пропускав, але вся увага була прикута до їхнього колеги й ровесника Ронні О’Саллівана. "Ракета" повернувся після паузи – його не було на турнірах із середини серпня.

Повернення було яскравим. Спочатку він розгромив Юліана Бойка (5:0), після чого похвалив українця, зазначивши, що не все так і просто було.

Далі – перемога над Яо Печеном (5:1), після чого знищив досвідченого Стівена Магуайра (5:0) і впевнено здолав фіналіста ЧС-2024 Джека Джонса (5:2).

На тлі таких виступів – та вибування багатьох фаворитів – О’Салліван виглядав головним претендентом на титул. Але на його шляху став Гері Вілсон.

Важливу роль у поразці відіграв і сам Ронні – фоли, невдалі снукери, слабкий контроль битка. Вілсон швидко повів 3:0, і, не втративши самоконтроль, довів справу до перемоги (5:2).

Після гри Гері підкреслив, що ключем до перемоги було не боятися Ронні:

"Ти маєш показати йому, що готовий грати. Проти Ронні видно, що він намагається дивитися на знаки. Намагається зрозуміти, чи почуваєшся ти добре, чи погано. Чи ризикуєш ти, чи ні. Чи приховуєш ти свої сили. Все це відбувається у твоїй голові. Він цим харчується. Тобі потрібно спробувати викинути це з голови", – сказав 41-річний Вілсон.

О’Салліван хотів побити рекорд Ріордона, але цього разу не склалося. Та попереду – ще багато турнірів, і цілком можливо, що він перепише вже рекорд Вільямса. Головне – він у формі, у настрої, і вкотре довів, що його гра магічна.

Джадд і Кайрен знову зганьбилися. Слабко виступили й інші топи

Джадд Трамп і Кайрен Вілсон вже тривалий час утримують позиції №1 і №2 у світовому рейтингу, але в сезоні-2025/26 демонструють слабку гру, яка не відповідає їхньому статусу.

Тезка президента США ще не мав навіть фіналів

Результати Джадда Трампа:

Wuhan Open – поразка в 1/8 фіналу від Гері Вілсона

– поразка в 1/8 фіналу від Гері Вілсона English Open – виліт у 1/8 від Елліота Слессора

– виліт у 1/8 від Елліота Слессора British Open – знову поразка в 1/8, цього разу від Шона Мерфі

– знову поразка в 1/8, цього разу від Шона Мерфі Xi’an Grand Prix – виліт у 1/32 від ветерана Меттью Стівенса

І якщо попередні суперники мають ім’я у снукерному світі, то перемога Стівенса – це справжній шок. Його "золоті" роки залишилися у минулому: з 2000 по 2006 рік валлієць стабільно входив до топ-10, але останні сім років балансує між 30-50 місцями рейтингу.

Втім, нестабільність 48-річного Стівенса проявилася і цього разу – вже в наступному раунді він поступився Лю Хаотяню.

Кайрен теж у кризі – лише одна 1/8 фіналу.

Результати Кайрена Вілсона:

Wuhan Open – виліт у 1/32 від Аарона Хілла

– виліт у 1/32 від Аарона Хілла English Open – поразка в 1/32 від Роббі Вільямса

– поразка в 1/32 від Роббі Вільямса British Open – знову 1/32, цього разу – від юного таланту Стена Муді

– знову 1/32, цього разу – від юного таланту Стена Муді Xi’an Grand Prix – нарешті прогрес: виліт у 1/8, але як...

Шон Мерфі просто знищив "Воїна" – 5:0. Вілсон не виграв жодного фрейму, а єдині 6 очок набрав завдяки фолу суперника в останній партії.

UNBELIEVABLE! 🙌



Shaun Murphy produces an other-worldly performance to defeat Kyren Wilson in Xi'an.



The Warrior didn't pot a ball, and only won six points on the last shot of the match, a Murphy foul.



The Magician scored 533 points without reply.#XianGP pic.twitter.com/CKE9XTWjee — WST (@WeAreWST) October 10, 2025

Причини слабкої форми Кайрен пояснив особистими проблемами:

"Це був жахливий період поза столом. Моїй дружині дуже погано. Їй робили операцію, поки я виступав на Wuhan Open. Рішення грати я приймав в останню хвилину. Мене дуже вибило те, що вона лежить на операційному столі, поки я б’ю по кулях для снукеру", – зізнався Вілсон.

Інші топи теж розчарували. Марк Аллен після перемоги на English Open двічі поспіль вилетів у 1/32. У Сіані на цій же стадії вилетіли ще кілька зірок: Ніл Робертсон, Алі Картер, Марк Селбі та Чжао Сіньтун

Максимуми повертаються

Після тиші на British Open, де не було жодного "максимуму", Xi’an Grand Prix одразу потішив фанатів: у перший день 147-очковий брейк зробив Джадд Трамп, а згодом – і ірландець Аарон Хілл.

Це вже 13-й "максимум" сезону. Загалом у історії професійного снукеру їх стало 230.

Попередній сезон був рекордним – 15 "максимумів". До того рекорд поділяли три сезони: 2016/17, 2022/23 та 2023/24 – по 13.

З огляду на темп, є всі підстави вважати, що невдовзі поб’ють абсолютний рекорд – можливо, снукерний світ побачить 16, а то й більше максимумів. Ймовірно, це може статися ще до 2026 року.

Найкращі "максималісти" в історії:

Ронні О’Салліван – 17

Джон Хіггінс – 13

Стівен Хендрі – 11

Шон Мерфі – 10

Стюарт Бінем – 9

Джадд Трамп – 9

Дін Цзюньхуей – 7

Марк Селбі та Тепчайя Ун-Ну – по 6

Що далі?

З 14 по 17 жовтня триватиме кваліфікація на Scottish Open. Серед учасників – українець Юліан Бойко, який зіграє проти легенди снукеру Джиммі Вайта.

Шестиразовий фіналіст чемпіонатів світу, хоч і давно не у своєму праймі, залишається небезпечним опонентом.

А вже 19 жовтня у Белфасті стартує Northern Ireland Open 2025. На жаль, Бойка там не буде – в кваліфікації він поступився швейцарцю Александру Урсенбахеру.

Попереду боротьба за 100 тисяч фунтів, і шанси довести свою силу знову матимуть Трамп, Чжао, а також чинний чемпіон турніру Кайрен Вілсон. Хто з них нарешті підтвердить свій статус? Дізнаємося зовсім скоро.