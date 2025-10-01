Знову в суперниках легенда: Бойко зіграє проти 63-річного ветерана у кваліфікації Scottish Open

Українець Юліан Бойко зіграє проти Джиммі Вайта в першому раунді кваліфікації Scottish Open 2025. Зустріч між ними відбудеться 14 жовтня в англійському Вігані.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

Кваліфікаційні матчі триватимуть з 14 по 17 жовтня. В основну стадію пройдуть 32 снукериста.

Scottish Open 2025 відбудеться з 15 по 21 грудня в столиці Шотландії, Единбурзі. Призовий фонд турніру – 550 тисяч фунтів, 100 тисяч – переможцю.

Вайт був зіркою снукеру в 1980-ті та 1990-ті роки. Він шість (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) разів виходив до фіналу чемпіонату світу, але кожного разу зазнавав поразки.

Останніми роками Джиммі працює експертом на телебаченні, але іноді через wild-card заявляється на різні турніри. Цього сезону він зіграв лише 7 матчів, в яких здобув 2 перемоги.

Для 20-річного Юліана це вже не перший випадок, коли доведеться зіграти проти зіркового опонента. Вчора, 30 вересня, він програв триразовому чемпіону світу Марку Вільямсу, перед цим на турнірі British Open поступився Алі Картеру.

На початку вересня Юліан був сильніше за чемпіона світу 2015 року Стюарта Бінема.

Протягом сезону він уже грав із Кайреном Вілсоном (чемпіоном світу 2024) та Чжао Сіньтунем (чинним чемпіоном світу).