Хокейний бог любить трійцю? Прев’ю виступу збірної України U-18 на ЧС-2026

Сьогодні, 18 квітня, у польському містечку Криниця-Здруй розпочинається чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні I, де серед претендентів на вихід до еліти – збірна України.

Турнір триватиме тиждень. Найсильніша команда за підсумками колового етапу підвищиться в класі, а найслабша – понизиться до Дивізіону IB.

Пропонуємо огляд попередніх результатів "синьо-жовтих", аналіз складу команди Олександра Бобкіна, а також оцінку суперників.

Два роки – за крок до мети

Наприкінці квітня 2022 року збірна України посіла друге місце в третьому за силою дивізіоні, набравши 12 очок у 5 матчах, поступившись лише Угорщині. Цього вистачило для підвищення, оскільки з Дивізіону I до топдивізіону тоді піднімалися дві команди через відсторонення збірних РФ та Білорусі.

У перший рік на новому рівні українці здобули 5 очок, що дозволило зберегти місце в дивізіоні, попри п'яту позицію серед шести учасників.

Натомість у 2024 та 2025 роках команда вже діяла значно впевненіше – 8 перемог у 10 матчах. Єдині поразки – від Німеччини (1:2 в овертаймі) та Данії (1:5), які в підсумку ставали першими. В інших зустрічах українці здобули переконливі перемоги із загальною різницею шайб 40:15.

Україна U-18 - Словенія U-18. 2025 рік. ФХУ

Такі результати дозволяють розглядати збірну України як одного з фаворитів турніру. Водночас варто враховувати специфіку вікової категорії U-18, де склад щороку зазнає суттєвих змін.

Заявка юнацької збірної

Воротарі: Ілля Бобров (Fehérvár Hockey Academy 19, Угорщина), Федір Колповський (Кременчук, Україна), Мирослав Онищенко (Plzen U17,Чехія)

Захисники: Михайло Коробкін (Jungadler Mannheim U20, Німеччина), Ярослав Панасенко (Kometa Brno U20, Чехія), Павло Ніколаєв (Rookie Bulls München U20, Німечччина), Єгор Остапенко (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США), Олег Глинський (Prerov U20, Чехія), Денис Лупандін (Saskatoon Contacts U18 AAA, Канада), Тарас Тишковець (Princeville Titan, QJHL)

Нападники: Арсеній Воротеляк (Jungadler Mannheim U20, Німеччина), Святослав Васяк (Mladá Boleslav U20, Чехія), Клим Лучкін (Michalovce U20, Словаччина), Данило Оліфірчук (GKS Katowice, Польща), Артем Ратушняк (Warriors Brno U20, Чехія), Єгор Поліщук (Olofströms IK U18, Швеція), Платон Ісаєв (Düsseldorfer EG U20, Німеччина), Артем Чайка (Mladá Boleslav U20, Чехія), Денис Жеребко (Сокіл, Україна), Володимир Науменко (Minot Minotauros, США), Денис Гвоздєв (Prerov U20, Чехія), Максим Вершецький (Poruba U17, Чехія), Олексій Толкунов (Saint-Jérôme Panthères, Канада)

У воротарській ланці досвід попереднього турніру має лише Ілля Бобров. У 2025 році він був основним голкіпером, провівши чотири з п'яти матчів і продемонструвавши високий рівень надійності – 91,4% відбитих кидків. Очікується, що він знову буде першим номером, тоді як Колоповський та Онищенко виконуватимуть роль резервістів.

У захисті залишився лише Єгор Остапенко (0+1 торік). Відчутною втратою є відсутність Миколи Косарєва – одного з лідерів попередніх збірних. Попри юний вік, він уже регулярно викликається до національної команди та отримує стабільну ігрову практику у складі чемпіона Норвегії – Ставангера.

Серйозні зміни торкнулися й лінії нападу. Із попереднього складу залишилися Арсеній Воротеляк (1+3 торік), Данило Оліферчук (2+1) та Артем Ратушняк (2+2). Вони не були ключовими фігурами, але продемонстрували потенціал, який тепер мають реалізувати на повну.

Окремі очікування пов'язані з Климом Лучкіним, який результативно виступав у словацькій U-18 (16+25), а також дебютував за основну команду "Михайловце". Артем Чайка та Данило Гвоздєєв стабільно грали в чемпіонаті Чехії U-20.

Денис Жеребко в чемпіонаті України набрав 25 очок (10+15) у 36 матчах. Попри певний скепсис щодо рівня внутрішньої першості, варто враховувати, що 18-річний форвард виступав за чемпіона і відігравав помітну роль.

Підготовка та суперники

Підготовка збірної України викликає певні запитання. Команда Олександра Бобкіна провела лише два товариські матчі: поразка від Угорщини (1:2, ОТ) та перемога над Польщею (4:2). Обидва результати складно назвати переконливими з огляду на рівень суперників.

Окрім Польщі та Угорщини, українці зіграють проти Словенії, Казахстану та Швейцарії.

Головними фаворитами виглядають Казахстан і Швейцарія. Казахстанці нещодавно впевнено переграли Словенію (4:1), підтвердивши свої амбіції. Основу їхньої команди складають гравці "Сніжних Барсів" з російської МХЛ, а також представники системи "Бариса". Десятеро хокеїстів виступають у північноамериканських лігах.

Швейцарський хокей нещодавно опинився в центрі скандалу через відставку Патріка Фішера, однак це навряд чи суттєво вплине на юніорську збірну. Команда вперше з 2007 року виступатиме у другому за силою дивізіоні, що лише підсилює її мотивацію швидко повернутися до еліти.

У складі швейцарців 18 гравців представляють місцеві клуби, що свідчить про високий рівень внутрішньої підготовки. Частина нападників виступає за кордоном – зокрема у Швеції та США.

Водночас товариська поразка від Німеччини (1:5) показала, що ця команда не є бездоганною.

Словенію українці впевнено обіграли у 2025 році (7:1). У тій зустрічі відзначилися Воротеляк і Оліферчук. Основу словенської збірної також складають гравці місцевих клубів, а серед індивідуально сильних виконавців варто відзначити Філіпа Жагара, який набрав 51 очко (24+27) у 31 матчі швейцарської юнацької ліги.

Угорщина та Польща виглядають суперниками, у матчах проти яких необхідно здобувати максимум очок. Саме ці зустрічі можуть стати визначальними в боротьбі як за підвищення, так і за "безвалідольне" збереження місця в дивізіоні.

Календар матчів ЧС-2026 U-18

18.04.2026

13:30 Угорщина – Казахстан

17:00 Словенія – Україна

20:30 Польща – Швейцарія

19.04.2026

13:30 Україна – Угорщина

17:00 Швейцарія – Словенія

20:30 Казахстан – Польща

21.04.2026

13:30 Швейцарія – Угорщина

17:00 Україна – Казахстан

20:30 Польща – Словенія

23.04.2026

13:30 Казахстан – Швейцарія

17:00 Словенія – Угорщина

20:30 Україна – Польща

24.04.2026

13:30 Казахстан – Словенія

16:00 Швейцарія – Україна

19.30 Угорщина – Польща

Де дивитися матчі збірної України на ЧС-2026

Поєдинки юнацької збірної можна буде переглядати на YouTube-каналі ФХУ та на "Суспільноме Спорт".