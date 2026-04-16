В міліметрі від трагедії – і за кілометр від гри

Підсумовуємо крижану кампанію, яка привела жіночу збірну на Євро-2026, але на мить поставила під загрозу і гідність, і саму путівку

8 та 12 квітня жіноча національна збірна України двічі очікувано поступилася в останніх турах відбору на Євро-2026. Спочатку – умовно вдома, у словацькій Шалі, збірній Швеції – 23:34, а потім на виїзді Сербії (21:30).

8 КВІТНЯ 2026 РОКУ.

5 ТУР ВЧЄ-2026. ШАЛЯ (СЛОВАЧЧИНА).

УКРАЇНА – Швеція *23:34 (9:16)

Україна: Гладун (4/26, 15%), Пастеляк (1/12, 8%), Лазорак (0/3, 0%); Росоха (6/8), Колодюк (5/5), Смбатян (3/5), Шукаль (3/7), Андрійчук (3/9), Соскида (2/4), Мальована (1/1), Корець (0/1), Бондаренко (0/2), Пархоменко (0/3), Прокоп'як, КОМПАНІЄЦЬ, Оржаховська (н.в.).

В.о. головного тренера: Богдан Панченко.

12 КВІТНЯ 2026 РОКУ.

6 ТУР ВЧЄ-2026. НОВІ-САД (СЕРБІЯ)

Сербія – УКРАЇНА *30:21 (14:8)

Україна: Гладун (6/27, 22%), Пастеляк (1/6, 17%), Лазорак (1/5, 20%); Смбатян (5/8), Шукаль (3/6), Росоха (3/3), Пархоменко (3/3), Колодюк (2/2), Мальована (2/3), Оржаховська (1/3), Корець (1/4), Прокоп'як (1/2), Андрійчук (0/4), Бондаренко, Соскида (0/1), КОМПАНІЄЦЬ (н.в.).

Проте ці поразки не завадили Україні відносно легко і зовсім без нервів кваліфікуватися на Євро. Фінішувавши третьою у своєму квартеті, Україна опинилася у прохідній зоні у конкурсі третіх місць.

Достатнім для цього виявилися навіть чотири наші поразки в чотирьох залікових матчах проти першого та другого місць (Швеції та Сербії). Тобто навіть заробивши 0 очок із зубодробильною загальною різницею м'ячів – "-39" – цього виявилося більш ніж достатньо.

Ось так виглядає підсумкова таблиця цього невеселого конкурсу, де визначається не сильніший, а менш слабкий серед найслабших:

1. ІСЛАНДІЯ – 2 очки;

2. УКРАЇНА – 0; -39;

3. ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ – 0; -41;

4. ГРЕЦІЯ – 0; -51;

5. Фінляндія – 0; -62;

6. Італія – 0; -69.

Будемо відверті – парадоксальне явище. Проте пояснення просте: розширення фінальної частини з 16 до 24 учасників відкрило двері на континентальний мейджор екзотиці. Найяскравіший представник – Греція, яка дебютує на такому рівні.

Крім того, 17-й чемпіонат Європи, який пройде з 3 по 20 грудня, вперше приймуть п'ять господарів: Чехія, Польща, Румунія, Словаччина та Туреччина (До речі, цей чемпіонат мав відбутися у Росії, яка втратила це право через повномасштабне вторгнення в Україну – прим.).

Останні дві збірні також можна сміливо віднести радше до туристичної, ніж спортивної гілки турніру. Проте цей організаційний вінегрет потенційно грає на руку Україні. І Туреччина, і Словаччина як господарі, потрапили до третього кошика, тобто були серед потенційних суперників України під час жеребкування фінальної частини, яке відбулося 16 квітня у Польщі.

Ось так виглядав посів перед жеребкуванням:

Кошик 1: Норвегія, Данія, Нідерланди, Угорщина, Франція, Швеція

Кошик 2: Німеччина, Чорногорія, Польща, Румунія, Іспанія, Чехія

Кошик 3: Туреччина, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Австрія, Фарери

Кошик 4: Хорватія, Сербія, Ісландія, Північна Македонія, Україна, Греція

"Синьо-жовті" потрапили до групи Е. Суперники: Франція, Польща, Фарерські острови. Українки матчі групового етапу проведуть у Катовіце, Польща.

Базові дати попереднього раунду: 1 тур: 3-5 грудня; 2 тур: 5-7 грудня; 3 тур: 7-9 грудня.

Збірна України в 13-й раз виступить на Євро. На жаль, навіть сподівання на диво вже не допоможе нам у боротьбі за основний раунд (перші два місця). Єдиний шанс відштовхнутися від дна – змінити тренерський штаб самозванців на професіоналів. І це не художня образа – жоден із нинішніх "тренерів" не прийшов у національну команду завдяки успіху чи таланту.

Здається, ніхто не в змозі вгамувати голову Федерації гандболу України Андрія Мельника, який не збирається йти з самопризначеної посади тренера збірної. Маючи сумнівну репутацію та біографію, з якою в країнах, що поважають себе, неможливо очолювати бюджетні організації, він продовжує одноосібно керувати національною командою.

Взявши під контроль жіночий та чоловічий Спартак, тренерський склад збірної виглядає так: в.о. головного тренера – Богдан Панченко, головний тренер чоловічого Спартака; асистент – Лілія Горільська, головний тренер жіночого Спартака. Не дивуйтеся, що базовий клуб збірної – Спартак, який не грає у єврокубках і зайняв третє місце в чемпіонаті України.

Не дивно, що у цьому відборі задіяно шість (!) спартаківок, тоді як зі складу постійного чемпіона України Галичанки – лише п'ять, а зі складу срібного призера Карпат – жодної.

Журналістське слово в нинішніх реаліях не в змозі ні змінити ситуацію, ні привернути увагу суспільства до подій у цьому маленькому королівстві. Попри відкриті погрози на адресу автора, нам залишається лише фіксувати і наполягати: подібні дії підривають демократичні основи. Майже 20 років висвітлюючи матчі національної команди, дозволю собі ще раз підкреслити: неконтрольованість і принципи диктатури приведуть до фатальних наслідків.

І в матчі з Сербією ми наблизились до них на лічені міліметри. На 34-й хвилині Мельник, маючи вже попередження, отримав двохвилинне вилучення через власну поведінку. Але одіозний тренер-президент не одразу прийняв покарання і намагався забрати збірну України до роздягальні.

На щастя, ні гравчині на майданчику, ні лава запасних не відреагувала на емоційні заклики керманича.

Цікаво, які обов'язки виконує головний тренер у цьому епізоді і загалом у збірній України?

На щастя, скандал міжнародного рівня оминув нас. Подібна неврівноваженість могла коштувати нам солідного штрафу, дворічного "бану" і місця на Євро-2026. А коштувала лише вилученням, втратою атаки і легким переляком.

За коментарем, щодо подій на 34-й хвилині матчу ми звернулися до гравчинь збірної. Проте заборона на спілкування з автором із загрозою більше не викликатись до збірної – в дії. Водночас на правах анонімності вони підтвердили, що спочатку Мельник звернувся до лави і наказав їм підніматися і виходити із зали. Далі почав підкликати гравчинь на майданчику: мовляв, все – йдемо.

"Не послухавши закликів тренера-президента і не ставши виходити з зали, ви самі себе врятували. Як вам вдалося не потрапити в пастку?", – питаю двох гравчинь.

"Відверто – навіть пояснити важко, бо дуже стрімко все сталося. Ніби й почалося все з нічого: він апелював щодо порушення у попередній атаці проти Тамари Смбатян і просив семиметровий з вилученням. Проте сам отримав дві хвилини і через те, що ми його не послухали, став ще більше нервувати. Врешті-решт все обійшлося – його заспокоїла Горільська", – переказує епізод одна з гравчинь.

"Можливо, через те, що він намагався нас вивести із залу ще у першому таймі, ми десь внутрішньо були готові до такої ситуації", – каже інша.

... Незважаючи на те, що цілісної гри наші дівчата не показали в ці ігрові дні, і на те були очевидні причини, ми все ж таки маємо виокремити, за рахунок чого потрапили у фінальну частину.

Перепусткою стали важкі перемоги над аутсайдером – Литвою – місяць тому, які гарантували нам третє місце. Героїнею цих поєдинків стала голкіперка Марія Гладун, яка, по суті, самотужки витягнула ці два матчі.

Теплих слів заслуговує Тамара Смбатян, яка в потрібний момент вмикала лідерські якості і грала у зрілий, дорослий гандбол. Також слід відзначити Любов Росоху, яка провела всі матчі відбору з високим ККД і стала найкращим бомбардиром команди у відборі (25 голів).

Проте найбільш вражаючими стали показники нашої лінійної і центральної захисниці Карини Колодюк, яка відзначилася 18 разів із космічною реалізацією – 90%.

Новину про вихід на Євро-2026 збірна України зустріла без радості – командна вечеря минула майже в повній тиші...

Жіноча збірна України провела 246 офіційних матчів (+116=18-112; 6309:6156).

Півсередня Спартака Анастасія Пархоменко (у матчі з Швецією вона з'являлася у лівому куті) стала 132-ю гравчинею, яка відзначилася у складі збірної України.

Віцекапітанка Тамара Смбатян вийшла на 14 місце у списку бомбардирів в історії збірної (116 голів), обійшовши Ларису Ковальову (Кузьменко) (115).

Найдосвідченішою у збірній залишається Юлія Андрійчук, яка має в активі 45 офіційних матчів (21 місце).

Ігор ГРАЧОВ