Вільямс встановив рекорд, про який мріяв О'Салліван
Валлієць Марк Вільямс став найстаршим переможцем рейтингового турніру в історії, розгромивши Шона Мерфі з рахунком 10-3 у фіналі Xi'an Grand Prix 2025.
Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.
На момент перемоги йому виповнилося 50 років і 206 днів. Попередній рекорд належав його земляку Рею Ріардону.
У 1982 році Ріардон виграв Professional Players Tournament через 14 днів після свого 50-річчя. Цей рекорд протримався 43 роки.
Марк також став першим гравцем, який вигравав титул протягом кожного десятиліття з підліткового віку до 50 років.
Зараз він має 27 рейтингових титулів, посідаючи шосте місце у списку всіх часів, на один випереджаючи Ніла Робертсона та на один поступаючись Стіву Девісу.
За перемогу Вільямс отримав 177 тисяч фунтів. Він також піднявся на четверте місце світового рейтингу. Попереду лише Ніл Робертсон, Кайрен Вілсон і Джадд Трамп.
Нагадаємо, що Ронні О'Салліван мріяв перевершити рекорд Ріардона.