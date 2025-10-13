Вільямс встановив рекорд, про який мріяв О'Салліван

Валлієць Марк Вільямс став найстаршим переможцем рейтингового турніру в історії, розгромивши Шона Мерфі з рахунком 10-3 у фіналі Xi'an Grand Prix 2025.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

На момент перемоги йому виповнилося 50 років і 206 днів. Попередній рекорд належав його земляку Рею Ріардону.

At 50, Mark Williams has become snooker's oldest ranking event winner after victory over Shaun Murphy at the Xi'an Grand Prix 🏆 pic.twitter.com/S6vhmCqXU9 — TNT Sports (@tntsports) October 13, 2025

У 1982 році Ріардон виграв Professional Players Tournament через 14 днів після свого 50-річчя. Цей рекорд протримався 43 роки.

Марк також став першим гравцем, який вигравав титул протягом кожного десятиліття з підліткового віку до 50 років.

Mark Williams is the now the oldest winner of a ranking event aged 50 years and 206 days.



But even more impressive than that, he's the first player ever to win a Tour event in his teens, 20s, 30s, 40s and 50s. That's absolutely astonishing 🤯 pic.twitter.com/B4vtlDbDir — Chris Hammer (@ChrisHammer180) October 13, 2025

Зараз він має 27 рейтингових титулів, посідаючи шосте місце у списку всіх часів, на один випереджаючи Ніла Робертсона та на один поступаючись Стіву Девісу.

За перемогу Вільямс отримав 177 тисяч фунтів. Він також піднявся на четверте місце світового рейтингу. Попереду лише Ніл Робертсон, Кайрен Вілсон і Джадд Трамп.

Нагадаємо, що Ронні О'Салліван мріяв перевершити рекорд Ріардона.