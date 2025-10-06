О'Салліван висловив бажання перевершити рекорд легендарного валлійця

Зірковий снукерист Ронні О'Салліван хотів би перевершити досягнення легенди цього виду спорту Рея Ріардона. Валлієць у 1982 році виграв рейтинговий турнір у віці 50 років і 14 днів, що робить його найвіковішим переможцем у професійному турі.

Слова Ронні передає Metro.co.uk.

"Послухайте, я любив Рея, він був для мене як батько, знаєте. Я так добре його пізнав, тому якби мені вдалося побити рекорд Рея, це було б чудово. Я впевнений, що він був би задоволений, дивився б вниз і просто казав: "Я радий, що це Ронні забрав мій рекорд". Так, безумовно, це багато означатиме", – зізнався О'Салліван.

5 грудня Ронні святкуватиме 50-річчя. Перевершити рекорд Ріардона можуть і Марк Вільямс та Джон Хіггінс, яким 50 років виповнилося навесні.

Ріардон прогнозував, що О'Салліван поб'є його рекорд як найстарший переможець рейтингового турніру.

"Я не бачу жодної причини, чому б і ні. Я бажаю йому всього найкращого, бо я на його боці. Це було б чудово", – заявляв Рей у 2023-му.

Ріардон шість (1970, 1973-76, 1978) разів ставав чемпіоном світу. Певний час він був тренером для О'Саллівана. Легендарного валлійця не стало в 91-річному віці 19 липня 2024 року.

