Триразовий чемпіон світу став переможцем Xi'an Grand Prix

У місті Сінай (Китай) завершився турнір Xi'an Grand Prix 2025. У фіналі зійшлися Марк Вільямс і Шон Мерфі.

Гра завершилася з рахунком 10:3 на користь 50-річного валлійця.

Вільямс забрав перші 4 фрейми, хоча в трьох із них Мерфі набирав 40+очок.

Шон зумів стати переможцем фрейму №5, але потім знову віддав чотири партії паспіль. Зокрема, оформив два сенчурі.

Молодий на 9 років Шон не здавався. Забрав два фрейми, але такий гандикап відіграти було неможливо.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025

Фінал, 13 жовтня

Mark Williams becomes the OLDEST EVER ranking event winner, beating Shaun Murphy 10-3 in Xi'an!



Марк Вільямс (Вельс) – Шон Мерфі (Англія) 10:3

Для Марка це 27-й рейтинговий титул за карьеру. Попереду лише Стів Девіс, Джон Хіггінс, Стівен Хендрі та Ронні О'Салліван.

Перемога дозволила йому здобути 177 тисяч фунтів. Він обійшов О'Саллівана – тепер посідає четверте місце світового рейтингу.