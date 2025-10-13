Триразовий чемпіон світу став переможцем Xi'an Grand Prix
У місті Сінай (Китай) завершився турнір Xi'an Grand Prix 2025. У фіналі зійшлися Марк Вільямс і Шон Мерфі.
Гра завершилася з рахунком 10:3 на користь 50-річного валлійця.
Вільямс забрав перші 4 фрейми, хоча в трьох із них Мерфі набирав 40+очок.
Шон зумів стати переможцем фрейму №5, але потім знову віддав чотири партії паспіль. Зокрема, оформив два сенчурі.
Молодий на 9 років Шон не здавався. Забрав два фрейми, але такий гандикап відіграти було неможливо.
Марк Вільямс (Вельс) – Шон Мерфі (Англія) 10:3
Для Марка це 27-й рейтинговий титул за карьеру. Попереду лише Стів Девіс, Джон Хіггінс, Стівен Хендрі та Ронні О'Салліван.
Перемога дозволила йому здобути 177 тисяч фунтів. Він обійшов О'Саллівана – тепер посідає четверте місце світового рейтингу.