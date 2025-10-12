Він цим харчується: досвідчений снукерист розповів рецепт перемог О'Саллівана

Англієць Гері Вілсон прокоментував свою перемогу над Ронні О'Салліваном у матчі 1/4 фіналу на турнірі Xi'an Grand Prix.

Після матчу Гері зізнався пресслужбі World Snooker Tour, що О'Салліван "харчується" страхом і невпевненістю з боку суперників, тому важливо не боятися.

"Ти маєш показати йому, що готовий грати. Проти Ронні видно, що він намагається дивитися на знаки. Намагається зрозуміти, чи почуваєшся ти добре, чи погано. Чи ризикуєш ти, чи ні. Чи приховуєш ти свої сили. Все це відбувається у твоїй голові. Він цим харчується. Тобі потрібно спробувати викинути це з голови", – сказав 41-річний Вілсон.

Для Вілсона це була лише 2 перемога над Ронні за кар'єру. "Ракета" перемагав молодшого на 8 років Гері аж шість разів.

