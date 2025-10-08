Зірковий Вілсон пояснив свої невдалі результати через операцію дружини

Другий номер світового рейтингу снукеру Кайрен Вілсон із перемоги над Харісом Тахіром (5:1) розпочав Xi'an Grand Prix 2025. Останніми тижнями англієць часто програвав – він поясним це тим, що у його дружини складний період через проблеми зі здоров'ям.

Слова Кайрена цитує Ronnieo147.com.

"Це був жахливий час поза турнірами, моїй дружині дуже погано.

Їй робили операцію, поки я був на Wuhan Open, рішення зіграти в тому турнірі було прийнято в останню хвилину, але мене трохи вибило усвідомлення того, що вона на операційному столі, поки я б'ю по кулях для снукеру. Це жертви, на які я та моя родина готові піти, щоб досягти успіху в цій грі.

Але іноді потрібно переконатися, що твоя голова ясна. У неї є шість тижнів реабілітації. Я насправді не грав у снукер кілька тижнів, але я поступово приділяю більше часу та зосереджуюся на своїй грі, тому, сподіваюся, я почну бачити результати", – заявив Кайрен.