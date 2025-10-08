Українська правда
Зірковий Вілсон пояснив свої невдалі результати через операцію дружини

Руслан Травкін — 8 жовтня 2025, 01:48
Зірковий Вілсон пояснив свої невдалі результати через операцію дружини
Кайрен Вілсон
WST

Другий номер світового рейтингу снукеру Кайрен Вілсон із перемоги над Харісом Тахіром (5:1) розпочав Xi'an Grand Prix 2025. Останніми тижнями англієць часто програвав – він поясним це тим, що у його дружини складний період через проблеми зі здоров'ям.

Слова Кайрена цитує Ronnieo147.com.

"Це був жахливий час поза турнірами, моїй дружині дуже погано.

Їй робили операцію, поки я був на Wuhan Open, рішення зіграти в тому турнірі було прийнято в останню хвилину, але мене трохи вибило усвідомлення того, що вона на операційному столі, поки я б'ю по кулях для снукеру. Це жертви, на які я та моя родина готові піти, щоб досягти успіху в цій грі.

Але іноді потрібно переконатися, що твоя голова ясна. У неї є шість тижнів реабілітації. Я насправді не грав у снукер кілька тижнів, але я поступово приділяю більше часу та зосереджуюся на своїй грі, тому, сподіваюся, я почну бачити результати", – заявив Кайрен.

Відео Бойко зіграє проти О’Саллівана, Трамп і Вілсон готуються до реваншу: анонс Xi'an Grand Prix

Вілсон є чинним переможецем Xi'an Grand Prix. Форма чемпіона світу 2024 року викликала занепокоєння:

  • Wuhan Open – виліт у 1/32 фіналу від Аарона Хілла
  • English Open 2025 – поразка в 1/32 від Роббі Вільямса
  • British Open 2025 – знову виліт у 1/32, цього разу від юного і талановитого Стена Муді

Нагадаємо, у Сіані грав і українець Юліан Бойко. Він поступився легендарному Ронні О'Саллівану.

Це був складний матч: О'Салліван висловився про перемогу над українцем
