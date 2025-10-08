Це був складний матч: О'Салліван висловився про перемогу над українцем

Легенда снукеру Ронні О'Салліван висловився про успіх у матчі з Юліаном Бойко. Англієць здобув упевнену перемогу (5:0), але визнав, що гра була не простою.

Слова О'Саллівана передає Ronnieo147.com.

"Це був важкий матч, було два-три фрейми, які Юліан міг виграти. Я не грав майже два місяці, тому було трохи незвично грати всерйоз, я відчував себе трохи заіржавілим.

Моя підготовка за тренувальним столом була гарною, але тренування та грати матчі – це різні речі.

Це приголомшлива віха (Ронні зіграв свій 1000 матч у рейтингових турнірах), молодці Марк (Вільямс) та Джон (Хіггінс), що досягли її.

Ми знали один одного ще юніорами, я грав із Марком із десяти років. Тепер ми професіонали вже 33 роки, у всіх нас чудова кар'єра, і ми все ще продовжуємо", – зізнався він.