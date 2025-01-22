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Чемпіон Біатлон

Чалик – чемпіонка Універсіади-2025 у масстарті, Олександра Меркушина здобула срібло

Денис Шаховець — 22 січня 2025, 13:55
Чалик – чемпіонка Універсіади-2025 у масстарті, Олександра Меркушина здобула срібло
Дарина Чалик
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

На ХХХІІ Всесвітній Зимовій Універсіаді, що проходить в італійському Турині, жіночою гонкою з масовим стартом завершилася змагальна біатлонна програма.

23-річна Дарина Чалик із трьома промахами в пасиві виграла золоту медаль, а 20-річна Олександра Меркушина після двох кіл штрафу стала срібною призеркою.

Для Чалик це перша золота медаль Універсіади-2025 та третя нагорода загалом. Раніше вона здобула дві бронзи – за підсумками короткої індивідуальної гонки та персьюту.

Олександра Меркушина вдруге піднялася на п'єдестал пошани в Турині. Раніше вона стала чемпіонкою студентських Ігор в одиночній змішаній естафеті разом зі Сергієм Супруном.

Універсіада. Жіночий масстарт

  • 1. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0) 41:46,6
  • 2. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +38,9
  • 3. Луїзе Мюллер (Німеччина, 0+0+2+0) +39,4
  • ...
  • 15. Лілія Стеблина (Україна, 1+3+1+3) +3:57,8

Загалом збірна України з біатлону здобула 9 медалей на Універсіаді-2025: 4 золота, 2 срібла та 3 бронзи, посівши перше місце в неофіційному медальному заліку цього виду спорту.

Найтитулованішим біатлоністом Універсіади в Турині став українець Богдан Борковський, який виграв золоті медалі в короткій індивідуальній гонці та переслідуванні, а також піднявся на третій щабель п'єдесталу за підсумками спринту.

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