Українець Борковський виграв індивідуальну гонку на Універсіаді-2025

В італійському Турині стартувала біатлонна програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади. Чоловіки виступили в короткій індивідуальній гонці.

Перемогу в гонці на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами, попри три промахи, здобув українець Богдан Борковський.

20-річний Борковський на 25,5 секунди випередив срібного призера, фіна Патріка Кууттінена, якому вдалося закрити всі мішені. Бронзовим призером став чех Петр Хак.

За крок від медалей зупинилися Сергій Супрун та Владислав Чихарь, які посіли відповідно четверте та п'яте місця.

Універсіада-2025. Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Богдан Борковський (Україна, 0+0+1+2) 38:40,9

2. Патрік Кууттінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +25,5

3. Петр Хак (Чехія, 1+1+0+0) +29,2

4. Сергій Супрун (Україна, 0+1+0+1) +50,2

5. Владислав Чихарь (Україна, 1+1+0+1) +1:18,0

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16. Роман Боровик (Україна, 1+2+1+1) +3:11,4

20. Степан Кінаш (Україна, 0+1+1+2) +3:40,2

Також сьогодні, 14 січня, у Турині відбудеться жіноча коротка індивідуальна гонка, в якій Україну представлять Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Лілія Стеблина та Ксенія Приходько.