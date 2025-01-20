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Золото і срібло для України: Борковський та Супрун виграли медалі в персьюті на Універсіаді-2025

Денис Шаховець — 20 січня 2025, 11:45
Золото і срібло для України: Борковський та Супрун виграли медалі в персьюті на Універсіаді-2025
Богдан Борковський
Міністерство молоді та спорту України

В італійському Турині в межах біатлонної програми ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій виступили троє українців.

Богдан Борковський, який у спринті здобув бронзову нагороду, фінішував першим, попри чотири кола штрафу. З Ідентичною влучністю Сергій Супрун став срібним призером.

Ще один українець Роман Боровик погіршив стартову 10-ту позицію, завершивши гонку 14-м. А Владислав Чихарь після 26-го місця у спринті не вийшов на старт.

Для Борковського це вже друга золота медаль Універсіади-2025 та третя на цих змаганнях загалом. Крім бринзи у спринті, раніше він також став чемпіоном студентських Ігор у короткій індивідуальній гонці.

Супрун доповнив особисту скарбничку другою медаллю. До цього він виграв золото в одиночній змішаній естафеті разом з Олександрою Меркушиною.

Універсіада-2025. Чоловіча гонка переслідування

  • 1. Богдан Борковський (Україна, 0+2+1+1) 37:48,9
  • 2. Сергій Супрун (Україна, 0+0+2+2) +28,9
  • 3. Поль Фонтейн (Франція, 0+1+1+2) +33,3
  • ...
  • 14. Роман Боровик (Україна, 1+2+3+0) +3:16,5
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Для України це п'ята та шоста нагороди в біатлоні на Універсіаді у Турині. Крім вищезгаданих медалей, бронзу в жіночій індивідуальній гонці здобула Дарина Чалик.

Також сьогодні, 18 січня, на Універсіаді-2025 відбудеться жіночий персьют, у якому мають виступити українки Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина. Початок гонки о 14:05 за Києвом.

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