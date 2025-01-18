Доповнення до золота: Борковський здобув бронзу Універсіади-2025 у спринті

В італійському Турині в межах біатлонної програми ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади відбулася чоловіча спринтерська гонка, в якій виступили четверо українців.

20-річний Богдан Борковський, який раніше став чемпіоном Універсіади-2025 в індивідуальній гонці, цього разу з одним промахом виборов бронзову нагороду, програвши переможцеві 5,6 секунди.

Також до чільної десятки забігли Сергій Супрун та Роман Боровик. Ще один українець Владислав Чихарь після двох кіл штрафу посів 26 місце.

Золоту медаль завдяки ідеальній роботі на вогневих рубежах здобув представник Казахстану Микита Акімов. Віцечемпіоном Універсіади-2025 став Кнут Вікстрьом зі Швеції.

Універсіада-2025. Жіночий спринт

1. Микита Акімов (Казахстан, 0+0) 23:34,1

2. Кнут Вікстрьом (Швеція, 0+1) +2,2

3. Богдан Борковський (Украина, 0+1) +5,6

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6. Сергій Супрун (Украина, 0+0) +25,5

10. Роман Боровик (Украина, 1+0) +45,3

26. Владислав Чихарь (Украина, 1+1) +2:16,5

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Для України це четверта нагорода в біатлоні на Універсіаді в Турині. Раніше Богдан Борковський та Дарина Чалик здобули відповідно золото та бронзу в індивідуальних гонках, а Олександра Меркушина та Сергій Супрун стали чемпіонами студентських Ігор у сингл-міксті.

Також сьогодні, 18 січня, на Універсіаді-2025 відбудеться жіночий спринт, на який заявлені українки Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Олександра Меркушина та Ксенія Приходько. Початок гонки о 14:05 за Києвом.