Українка Чалик здобула другу особисту медаль на Універсіаді-2025

На ХХХІІ Всесвітній Зимовій Універсіаді, що проходить в італійському Турині, українська біатлоністка Дарина Чалик здобула бронзову медаль у гонці переслідування.

Чалик стартувала з 9-ї позиції після спринту, заробила сумарно п'ять кіл штрафу, проте змогла фінішувати третьою й піднятися на третій щабель п'єдесталу.

Для 23-річної українки це друга нагорода Універсіади-2025. Раніше вона також стала бронзовою призеркою за підсумками короткої індивідуальної гонки.

Ще одна українка Олександра Меркушина з чотирма промахами зупинилася за крок від подіуму, завершивши переслідування четвертою. Лілія Стеблина фінішувала лише 15-ю.

Чемпіонкою студентських Ігор стала польська біатлоністка Барбара Скробишевска. Срібну нагороду виборола ще одна представниця Польщі Амелія Ліжка.

Універсіада-2025. Чоловіча гонка переслідування

1. Барбара Скробишевска (Польща, 0+0+2+1) 37:40,6

2. Амелія Ліжка (Польща, 2+0+0+0) +30,0

3. Дарина Чалик (Україна, 0+1+3+1) +57,7

4. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +1:18,4

...

15. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+2+2) +4:26,1

Нагадаємо, у чоловічому персьюті українці Борковський та Супрун виграли відповідно золоту й срібну медалі.

Загалом у скарбничці України відтепер 9 медалей Універсіади-2025, з них 7 вибороли біатлоністи. Біатлонна програма змагань завершиться гонками з масовим стартом, що відбудуться у середу, 22 січня.