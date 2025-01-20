Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Українка Чалик здобула другу особисту медаль на Універсіаді-2025

Денис Шаховець — 20 січня 2025, 14:45
Українка Чалик здобула другу особисту медаль на Універсіаді-2025
Дарина Чалик
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

На ХХХІІ Всесвітній Зимовій Універсіаді, що проходить в італійському Турині, українська біатлоністка Дарина Чалик здобула бронзову медаль у гонці переслідування.

Чалик стартувала з 9-ї позиції після спринту, заробила сумарно п'ять кіл штрафу, проте змогла фінішувати третьою й піднятися на третій щабель п'єдесталу.

Для 23-річної українки це друга нагорода Універсіади-2025. Раніше вона також стала бронзовою призеркою за підсумками короткої індивідуальної гонки.

Ще одна українка Олександра Меркушина з чотирма промахами зупинилася за крок від подіуму, завершивши переслідування четвертою. Лілія Стеблина фінішувала лише 15-ю.

Чемпіонкою студентських Ігор стала польська біатлоністка Барбара Скробишевска. Срібну нагороду виборола ще одна представниця Польщі Амелія Ліжка.

Універсіада-2025. Чоловіча гонка переслідування

  • 1. Барбара Скробишевска (Польща, 0+0+2+1) 37:40,6
  • 2. Амелія Ліжка (Польща, 2+0+0+0) +30,0
  • 3. Дарина Чалик (Україна, 0+1+3+1) +57,7
  • 4. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +1:18,4
  • ...
  • 15. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+2+2) +4:26,1

Нагадаємо, у чоловічому персьюті українці Борковський та Супрун виграли відповідно золоту й срібну медалі.

Загалом у скарбничці України відтепер 9 медалей Універсіади-2025, з них 7 вибороли біатлоністи. Біатлонна програма змагань завершиться гонками з масовим стартом, що відбудуться у середу, 22 січня.

Читайте також :
Універсіада-2025. Розклад гонок та де дивитися трансляції
Універсіада Дарина Чалик Універсіада-2025

Універсіада

Золото і срібло для України: Борковський та Супрун виграли медалі в персьюті на Універсіаді-2025
Борковський – про бронзу Універсіади у спринті: Не допрацював, треба більше концентрації
Кінаш пропустив спринт на Універсіаді-2025: відома причина
Доповнення до золота: Борковський здобув бронзу Універсіади-2025 у спринті
Збірна України програла США в четвертому матчі на Універсіаді, однак все ж пробилася у плейоф

Останні новини