Україна виграла золото в одиночній змішаній естафеті на Універсіаді-2025

Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України

У Турині, де проходить біатлонна програма ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади, відбулася одиночна змішана естафета, в якій змагалися 17 команд.

Україну представляли Олександра Меркушина та Сергій Супрун. Наші земляки, на відміну від головних конкурентів, змогли уникнути штрафних кіл, використавши сумарно 8 запасних патронів, і здобули перемогу.

Срібними призерами стали чеські біатлоністи, а бронзові нагороди вибороли польські спортсмени. І чехи, й поляки були змушені подолати коло штрафу, що стало визначальним фактором у розподілі місць на п'єдесталі.

Універсіада-2025. Одиночна змішана естафета

1. Україна (0+8) 39:52,5

2. Чехія (1+4) +16.7

3. Польща (1+9) +23.2

4. Казахстан (1+7) +25,3

5. Німеччина (0+9) +1:15,6

6. Франція (0+13) +1:42,7

Олександра Меркушина та Сергій Супрун Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України

Це вже друга золота медаль для української збірної в біатлоні на Універсіаді-2025. Раніше 20-річний Богдан Борковський став найкращим у короткій індивідуальній гонці.

Крім того, у жіночій короткій індивідуальній гонці 23-річна Дарина Чалик стала бронзовою призеркою.

Далі в біатлонній програмі Всесвітньої Універсіади заплановані спринтерські гонки серед чоловіків та жінок. Вони відбудуться у суботу, 18 січня.