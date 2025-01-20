Борковський мріяв про прапор, Супрун віз француза до фінішу. Українці про медальний персьют Універсіади

Володар вже другої золотої медалі на Всесвітній Зимовій Універсіаді 2025 Богдан Борковський та срібний призер переслідування Сергій Супрун поділилися враженнями про гонку на 12,5 км.

Слова біатлоністів наводить Рhysportmedia.

"Гонка вдалася, щоправда, незадоволений своєю стрільбою, адже завжди хочеться стріляти краще. Але мої опоненти на дистанції сьогодні також помилялися. Радію, що разом зі мною сьогодні високе місце здобув і Сергій Супрун, я його вітаю. Ми показали гарний результат, це робота всієї команди, дякую всім тренерам, всім представникам сервіс-команди, всім людям, які підтримують нас і допомагають нам", – сказав Борковський.

Богдан Борковський також прокоментував момент, коли він фінішував з державним прапором в руці.

"Якщо чесно, то в мене було таке бажання – фінішувати з певним запасом, щоб була змога взяти прапор. Оскільки ти завжди борешся на останньому колі, а сьогодні була змога трішки розслабитись і відчути те задоволення, якого інколи не вистачає на змаганнях. Сьогодні все було просто супер", – відзначив український біатлоніст.

Сергій Супрун, який фінішував другим у гонці, розповів про боротьбу проти суперника на останньому відрізку дистанції.

"Першу частину гонки провів добре, лежачі стріляв без промахів і наздогнав лідерів. А на стрільбі стоячи не мав тієї концентрації, яка мала б бути, хоча й хвилювання якогось не було. На фінішне коло ми вийшли з французом разом, в планах мене було розбиратися з ним вже на фінішній прямій. Він мене зі спуску обігнав, я його в підйом. В підсумку так і сталося: ми доїхали до фінішної прямої й вже там почали боротися. Я переміг і радий, що здобув сьогодні другу позицію", – сказав Супрун.

Нагадаємо, в гонці переслідування бронзу виборов Поль Фонтейн з Франції. Сергій Супрун окрім срібла в переслідуванні має золото одиночної змішаної естафети.

Богдан Борковський першу золоту медаль здобув в індивідуальній гонці. Він також виборов бронзу у спринті, тож сьогодні виходив на дистанцію гонки переслідування під третім стартовим номером.

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Зазначимо, що Супрун та Борковський навчаються в Сумському державному університеті.

Богдан Борковський наразі є найтитулованішим біатлоністом на Універсіаді-2025 у Турині.